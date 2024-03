Quanti ricordi vi evoca il solo sentire pronunciare “Alessia Merz“. L’attrice è stata un’icona degli anni novanta. E’ nata a Trento il 24 settembre 1974 e ha recentemente compiuto 49 anni. Tutti pieni di successi e cambiamenti importanti nella sua vita. Oggi vi raccontiamo, in quest’articolo, la carriera di Alessia Merz e come si è evoluta la sua vita privata nel corso degli anni.

La carriera di Alessia Merz

Alessia Merz ha fatto la sua prima apparizione in Italia nel programma cult “Non è la Rai“, in cui ha sfoggiato il suo sorriso, che ha fatto innamorare milioni di italiani, oltre che alla sua eccellente comunicazione. Tutto ciò l’ha resa una delle figure più amate dello show. Il suo successo è continuato con l’approdo da velina a “Striscia la Notizia”, oltre e alle diverse partecipazioni in altri programmi televisioni, come “Quelli che il calcio” e “La vita in diretta“. La sua carriera però non ha incluso solo la tv, ma anche il grande schermo del cinema. Infatti, Alessia è apparsa in film come “Panarea“, “Paparazzi” e “Vacanze sulla neve“. Inoltre, vista la sua bellezza, è stata protagonista del calendario di Maxim nel 2000. Il successo nella sua vita lavorativa però, non ha oscurato ciò che le è più caro: la famiglia.

La vita privata di Alessia Merz: tra amore e impegni familiari

Alessia Merz, esattamente nel giugno del 2004 ha avuto il suo incontro Fabio Bazzani, durante un torneo di tennis in Sardegna. Da lì, è scoccato l’amore. Un amore così forte che li ha portato a sposarsi nel 2005 che ha visto il suo apice con l’arrivo di due bellissimi bambini, Niccolò nel 2006 e Martina nel 2008. L’arrivo dei figli, cambia radicalmente la vita di tutti noi essere umani. E’ stato così anche per Alessia che ha scelto di abbandonare la vita dello spettacolo, per dedicarsi totalmente alla sua famiglia. Una scelta coraggiosa e non scontata, ma soprattutto consapevole. Come avete potuto leggere in precedenza, la priorità di Alessia è stata sempre la sua famiglia. E’ stata lei stessa a dichiararlo. Nonostante le diverse offerte di lavoro per ritornare ad essere al showgirl che tutti conoscevano un tempo, ha preferito rimanere declinare e rimanere vicino alla sua famiglia. Oggi, Alessia Merz vive a Zola Predosa, una città metropolitana di Bologna, e si vive tranquillamente la sua famiglia lontana dai riflettori da cui era circondata una volta.

