Che tempo che fa tornerà in televisione dopo le elezioni del 25 settembre 2022. Luciana Littizzetto, presenza fissa del programma, ha commentato la scelta dei vertici di Viale Mazzini, sganciando una frecciatina.

Domenica 9 ottobre tornerà in televisione la nuova stagione di Che tempo che fa. Lo storico programma di Fabio Fazio, arrivato alla diciannovesima edizione, non vedrà grandi stravolgimenti, se non nella data d’inizio. Accanto al presentatore ci sarà sempre la sua amica e spalla fidata Luciana Littizzetto, che ha commentato questo piccolo ritardo sulla tabella di marcia dovuto alle elezioni politiche. Che tempo che fa, debuttando dopo il 25 settembre, si toglierà dall’impaccio delle fumose campagne elettorali.

Le parole di Luciana Littizzetto

Ospite di Luca Bizzarri al Festival della Comunicazione di Camogli, Luciana si è detta sollevata dal ritardo di Che tempo che fa, ma non ha potuto evitare di sganciare una frecciatina. La Littizzetto, tra il serio e il faceto, ha dichiarato:

“Benedico il Signore di non essere in onda, noi (con Che tempo che fa, ndr) riprendiamo il 9 ottobre, chiedetevi perché“.

Molto probabilmente, la comica si riferisce alle polemiche che spesso lei e Fazio ricevono per gli ospiti che accolgono a Che tempo che fa.

Che tempo che fa si tira fuori dalla campagna elettorale

La Littizzetto non ha aggiunto altre parole, ma è chiaro il suo disappunto. Seppur mascherato con una specie di sollievo, Luciana ha lasciato intendere che le campagne di delegittimazione da parte della destra nei riguardi di Che tempo che fa e di Fazio proseguono senza sosta.