Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i look della sfilata Chanel haute couture 2024.

Chanel haute couture 2024: la prima sfilata senza Virginie Viard

A Parigi è tempo della Haute Couture Week, che quest’anno è stata anticipata per via delle imminenti Olimpiadi e Paraolimpiadi. Oggi, 25 giugno 2024, è toccato a Chanel. La Maison francese ha presentato infatti la nuova Collezione Autunno Inverno 2024 2024. Questa collezione è stata preparata dalla direttrice creativa Virginie Viard ma ufficialmente è stata perfezionata dallo Studio Stilistico di Chanel, visto che la Viard ha recentemente lasciato la Maison, pare dopo una discussione con il presidente moda e accessori Bruno Pawlowski. Al Paris Garnier è andata quindi in scena la prima sfilata dopo l’abbandono di Virginie Viard. La nuova collezione è un omaggio al lungo rapporto tra Chanel e l’Opéra National De Paris. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i look della sfilata Chanel haute couture 2024.

Chanel haute couture 2024: i look della sfilata

Come abbiamo appena visto oggi, 25 giugno 2024, è andata in scena la sfilata haute couture di Chanel a Parigi, per la Haute Couture Week. Per Chanel questa è la prima sfilata senza Virginie Viard, la direttrice creativa della Maison che ha deciso improvvisamente di lasciare la casa di moda. Per il momento non si sa chi sarà la nuova, o il nuovo, direttore creativo di Chanel, ma quel che è certo è che la collezione Autunno Inverno 2024 2025 non è certo passata inosservata. La supermodella bresciana Vittoria Ceretti ha sfilato in passerella indossando una mantella nera in taffetà di seta, un top decorato e una culotte di colore avorio. E’ stata la prima a sfilare, ad aprire la collezione Autunno Inverno 2024 2025 di Chanel. Come accessori ecco che ci pensano i maxi fiocchi ad impreziosire la chioma, mentre ai piedi i sandali sono ricoperti di perle e diamanti, per un look super chic. La sfilata Chanel haute couture si è svolta a Palais Garnier, luogo perfetto per la nuova collezione della Maison francese. Adesso in tanti si domandano quale sarà il futuro di Chanel, dopo l’addio di Virginie Viard, che aveva preso il posto di Karl Lagerfeld nel 2019. Nelle ultime settimane sono tanti i nomi circolati circa chi sarà a prendere il posto della Viard, anche se in pole position pare esserci Hedi Slimane, ovvero il direttore creativo di Celine. Era stato lo stesso Lagerfeld a indicare Slimane come suo possibile erede. Lo stilista francese è in grado di unire estetica e vendita e sembra quindi il nome perfetto per Chanel. Ci sono però altri nomi, come quello di Sarah Burton, direttrice creativa di Alexander McQueen e considerata una delle stiliste più talentuose della sua generazione. Oppure si parla anche di Jeremy Scott e Pierpaolo Piccioli. Staremo a vedere chi sarà il nuovo direttore creativo di Chanel.

