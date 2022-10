Nella nuova edizione di Pechino Express parteciperà anche la coppia padre-figlia formata da Dario e Caterina Vergassola. Ci sono grandi aspettative per la loro partecipazione e il pubblico è sicuro che saranno una coppia davvero eccezionale.

Caterina Vergassola: chi è?

Caterina Vergassola è la figlia di Dario, con cui parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express, come coppia padre-figlia. I due sono pronti ad affrontare il viaggio tra India, Borneo e Cambogia, durante la trasmissione condotta da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il padre Dario Vergassola è più conosciuto. Un comico che, nonostante il suo lavoro, rifugge le serate mondane e la telecamera. L’uomo è sposato e ha due figli, Filippo e Caterina.

La donna è nata in Liguria, ha 34 anni ed è molto legata ai suoi genitori, che hanno sempre cercato di proteggerla dalle luci dei riflettori. Ha studiato a Milano e poi si è trasferita in Svezia. Lavora nel campo del marketing e si occupa di alcune case vacanze in Liguria. È anche mamma di due figli. “Hanno una madre meravigliosa e un padre inconcludente” aveva dichiarato Dario Vergassola in un’intervista. Caterina Vergassola è una persona molto riservata ed essendo sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo le informazioni sulla sua vita privata sono davvero poche.

Farà la sua prima vera esperienza televisiva con questa nuova edizione di Pechino Express, partendo proprio accompagnata da suo padre. Sono entrambi pronti per questa nuova avventura e ben felici di poterla affrontare insieme. “Già partire è un buon arrivo” ha commentato in modo ironico Dario Vergassola, parlando della loro partecipazione al reality avventuroso. Il comico non sembra particolarmente ottimista, ma sicuramente sarà un’occasione speciale per fare qualcosa di originale insieme alla figlia e per mettersi alla prova durante il viaggio.

Caterina Vergassola: le parole su suo padre

Un po’ di tempo fa il comico ha rilasciato un’intervista insieme alla figlia Caterina, in cui ha parlato anche della moglie, sempre con i suoi toni ironici. “Devo dire che è sempre stato un papà super presente, da nonno ha buttato giù le barriere dell’educazione e fa fare ai miei figli cose che a me e a mio fratello non hanno mai fatto fare” ha dichiarato Caterina Vergassola, mostrando al pubblico un lato più privato di suo padre, nel ruolo sia di papà che di nonno dei suoi due bambini. “Da padre devi avere un ruolo più severo, invece come nonno ho dato sempre una certa libertà” aveva commentato l’attore, sottolineando la differenza tra i due ruoli e specificando che con i nipoti è riuscito a costruire un rapporto molto diverso rispetto a quello che aveva con i suoi due figli, Caterina e Filippo. “Da papà ho preso il naso e l’altezza” ha scherzato la figlia. “Da lui ho preso il modo di approcciarsi alla vita, la capacità di vedere le cose positive della vita” ha poi aggiunto, con un tono molto più serio. I due sono ufficialmente partiti per la loro avventura a Pechino Express, dove mostreranno non solo la loro capacità di adattarsi ma anche il loro rapporto.