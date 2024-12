Un legame di amicizia e fiducia

Durante un’intervista a Giovanni Scifoni nel programma La volta buona, la conduttrice Caterina Balivo ha rivelato un dettaglio molto personale: Jan Michelini, regista e marito dell’ex Miss Italia Giusy Buscemi, è il padrino di sua figlia Cora. Questo annuncio ha sorpreso molti, poiché fino ad ora pochi sapevano di questo legame speciale. Caterina ha descritto Jan come una persona di grande valore, capace di cucinare e di essere un amico sincero.

La carriera di Jan Michelini

Jan Michelini, nato a Roma nel 1979, ha costruito una carriera di successo nel mondo della regia. Dopo aver studiato Scienza della Comunicazione di Massa e Cinema, ha lavorato con nomi illustri come Mel Gibson e Ron Howard. La sua esperienza internazionale lo ha reso un regista molto richiesto, ma è in Italia che ha ottenuto la massima visibilità, dirigendo serie di successo come Don Matteo e I Medici. La sua amicizia con Guido Maria Brera, marito di Caterina, ha ulteriormente rafforzato il legame con la conduttrice.

Un battesimo significativo

Il battesimo di Cora, avvenuto nel 2017, ha rappresentato un momento importante per Caterina e Jan. La scelta di Jan come padrino non è stata casuale; la conduttrice ha voluto affidare questo compito a una persona di fiducia e con cui condivide un legame profondo. Caterina ha raccontato che Jan è molto credente e che ha accettato questo ruolo con grande serietà. La sua fede è un aspetto fondamentale della sua vita, così come lo è per Giusy Buscemi, creando un ambiente di valori condivisi.

Un’amicizia che dura nel tempo

La relazione tra Caterina e Jan è cresciuta nel tempo, alimentata da esperienze condivise e momenti di convivialità. La conduttrice ha spesso condiviso sui social momenti di gioia con Jan e Giusy, mostrando un’amicizia sincera e duratura. La loro connessione si è rafforzata anche grazie alla loro passione per il mondo dello spettacolo, che li ha uniti in progetti e collaborazioni. La scelta di Jan come padrino di Cora è quindi il culmine di un’amicizia che si è evoluta in un legame familiare.