Pulizie di primavera: organizzazione e strumenti adatti

Per le pulizie di primavera è necessaria organizzazione e strumenti quali scopa elettrica per le faccende.

La primavera fa rima con belle giornate e anche tempo per ospitare amici e famigliari nella propria casa. Per un ambiente maggiormente accogliente e ospitale, le pulizie di primavera sono ormai diventate una vera e propria routine in questo periodo dell’anno. Scopriamo come farle e come organizzarsi in modo dettagliato.

Pulizie di primavera

Con la stagione primaverile cominciata da un paio di giorni, cominciano anche le cosiddette pulizie di primavera che sicuramente aiutano a tenere la casa maggiormente pulita e in ordine. Ecco che queste faccende, che puntualmente arrivano ogni anno, necessitano di organizzazione e di tempo a disposizione per portare a termine il tutto.

Sono poi l’occasione e il momento per avere una casa che sia il più possibile accogliente per gli amici e i familiari in modo da trascorrere le ore di sole all’aperto. Un’occasione che permette di rinnovare la casa per darle un nuovo look, rinfrescare determinati ambienti in modo anche da voler cambiare qualcosa o la disposizione di alcuni mobili.

Con le pulizie di primavera è possibile anche liberarsi di qualcosa che, con il tempo, è diventato obsoleto e che si tende a non usare più. L’organizzazione, in questo caso, risulta importante anche per evitare di sovraccaricare troppo il lavoro da fare e riuscire così a incastrare ogni possibile faccenda e attività da fare.

Una checklist è l’ideale in quanto aiuta a tenere conto delle cose che bisogna fare, capendo anche da quale stanza partire per cominciare a fare le faccende. Così si avrà tutto organizzato e risulterà poi maggiormente piacevole continuare con le pulizie.

Pulizie di primavera: checklist

Considerando che, come già detto, la checklist è importante. Bisogna, prima di tutto, fare una sorta di decluttering in modo da capire di quali oggetti è necessario liberarsi, magari riponendo in scatole od organizer. Smistare i vari oggetti permetterà anche di capire cosa si vuole riciclare, buttare o anche tenere.

Per quanto riguarda le pulizie vere e proprie, si consiglia di spolverare i mobili e le superfici passando poi alla pulizia dei pavimenti magari con un robot lavapavimenti o aspirapolvere che possa eliminare la polvere o lo sporco che si annida in ogni angolo. Le zone maggiormente impegnative vanno fatte per prima per poi passare alle altre.

Dopo aver pulito ogni angolo e superficie, compreso anche i pavimenti, tra le pulizie di primavera si passa poi ai cassetti della cucina, del bagno e agli armadietti eliminando anche in questo caso il superfluo, ciò che non serve più. Ovviamente è bene togliere i tappeti, ma anche le tende proprio per lavarli.

Per mantenere una casa che sia sempre pulita e ben accogliente, bisogna poi arieggiare gli ambienti ogni giorno passando l’aspirapolvere e rimuovendo la polvere in eccesso nelle superfici come i mobili dove tende ad annidarsi maggiormente. In questo modo tutto sarà in ordine e soprattutto pulito e ospitale per gli ospiti che giungono.

Pulizie di primavera: strumenti

1)Rowenta X-Pert 6.60 smart display

Un aspirapolvere senza fili molto potente che permette una pulizia senza fatica grazie alla spazzola motorizzata dotata di luci a led. Ha la giusta autonomia con un display smart che tiene monitorata la batteria. Uno strumento molto pratico grazie anche al design leggero e maneggevole per una pulizia efficace di ogni angolo.

2)Polti Vaporetto Sv440 double

Una scopa a vapore con filtro anticalcare molto versatile e veloce. Uno strumento facile da regolare con una buona autonomia d’uso. Pronta in 15 minuti circa e adatta a qualsiasi tipo di pavimento, compreso il parquet. Flessibile con ben 11 accessori in dotazione per ogni tipo di pulizia.

3)Haushof stain zapper lavatappeti portatile 400 W

Un lavatappeti dal potere molto potente che pulisce sia i tappeti, ma anche il divano e l’interno dell’automobile. Ha due aspiratori che funzionano molto bene per rimuovere ogni tipo di macchia. Consigliato l’uso di acqua elettrolitica e di un detergente con poca schiuma. Uno strumento dotato di notevole autonomia.

