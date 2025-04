Rinnovare la tavola di primavera: i migliori set di piatti

Per la tavola di primavera i piatti in porcellana o gres con decorazioni tipiche sono l'ideale.

La primavera significa anche colori vivaci dei fiori, delle piante e anche dei prati. Quindi perché non approfittare di questa stagione per rinnovare il look della casa. Per esempio, sono diverse le firme della casa che puntano a rinnovare la tavola di primavera con set di piatti in maiolica e porcellana. Scopriamo alcuni dei migliori per casa.

Rinnovare la tavola di primavera

La stagione primaverile fa rima con belle giornate ma anche con colori allegri e ricchi di brio. Per questa ragione, anche un luogo della casa come la cucina tende a rinnovarsi e cambiare aspetto grazie ai tanti prodotti da acquistare. Per la tavola di primavera, i piatti, le stoviglie, in generale danno quel tocco ulteriore.

Per accogliere gli amici a cena si ha bisogno di set che siano all’altezza anche del periodo primaverile. Per questo si può puntare a qualcosa di raffinato ed elegante al tempo stesso. I marchi e i brand del settore hanno pensato a delle collezioni adatte per trasformare la cena in qualcosa di speciale e di memorabile.

Per la tavola di primavera, i set di piatti devono essere in linea con i colori e l’aspetto della stagione, ma anche con la raffinatezza e l’eleganza, in generale. I piatti in maiolica, in porcellana candida magari con delle tonalità e decorazioni floreali sono sicuramente l’ideale per i giorni di sole da passare all’aperto.

Rinnovare la tavola di primavera: i set

Per quanto riguarda la tavola di primavera, i marchi più importanti hanno pensato a materiali come le porcellane o le ceramiche decorate a mano che sono in grado di fondere la tradizione e la modernità al tempo stesso. I colori possono essere sia dorati ma anche con sfumature pastello con decorazioni che richiamano la natura e il blu intenso del cielo.

Le forme sono semplici e armoniose in modo che funzionalità ed estetica vanno di pari passo. Ci sono alcune collezioni che richiamano la campagna con stampe floreali mentre altre sono più eleganti e resistenti in porcellana inglese o si caratterizzano per un minimalismo nordico che trova sempre più fascino e armonia.

Alcuni set di Westwing permettono di rinnovare la tavola con elementi retrò e contemporanei con piatti da colazione e da pasta in porcellana bianca decorata con dei motivi multicolori che richiamano la primavera e i suoi colori. Sono piatti indicati per le cene eleganti poiché danno un tocco di eleganza e di modernità.

Ikea punta a linee essenziali o a disegni dagli aspetti geometrici magari nelle tonalità del blu o dell’azzurro intenso con materiali come la maiolica o la porcellana per creare sempre nuovi stili e design alla propria tavola.

