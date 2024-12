Per Capodanno il mascara è glitter, per essere più scintillanti che mai! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali mascara scegliere.

Mascara glitter: il make up occhi per Capodanno 2025

Per questo Capodanno 2025 c’è una sola regola: essere più scintillanti che mai! Oltre quindi a puntare su abiti con paillettes anche il trucco vuole la sua parte, per questo l’assoluto protagonista del trucco occhi per l’ultimo giorno del 2024 è il mascara glitter. Per avere unno sguardo super scintillante e super accattivante, i mascara glitterati sono quindi la scelta perfetta. che vi permetterà di avere uno sguardo davvero wow! Ovviamente potete abbinare il mascara glitterato anche a ombretti glitterati, per un trucco ancora più originale. Altrimenti potete usare ombretti, matita e eyeliner normali da aggiungere al mascara glitter. Il consiglio è quello di puntare su mascara glitterati che siano anche volumizzanti, per rendere l’effetto finale più pieno. Per quanto riguarda i colori, vanno bene soprattutto oro e argento, ma anche il viola mira a essere è protagonista.

Mascara glitter: come scegliere il colore per Capodanno 2025

Come abbiamo appena visto, il protagonista del make up di Capodanno 2025 è il mascara glitter. Abbiamo visto che l’oro e l’argento sono i colori di maggiore tendenza ma, come fare a scegliere un colore che ci stia bene? Il mascara va infatti scelto in base al colore degli occhi. Se avete gli occhi azzurri il consiglio è optare per mascara di colore nero o blu, in modo da mettere ancora più in risalto l’azzurro. Nel caso in cui abbiate gli occhi verdi, è bene puntare su marrone, viola o prugna. Infine se avete gli occhi castani siete tra le più fortunate poiché qualsiasi colore di mascara va super bene!

Mascara glitter: come applicarlo correttamente

Abbiamo quindi visto come fare per scegliere il colore del mascara perfetto per noi, basandoci quindi sul colore dei nostri occhi. Ma, come fare per applicare correttamente il mascara glitter? Per un risultato ottimale è è bene utilizzare il piegaciglia. Esso infatti è in grado di sollevare le ciglia e permettere quindi una migliore applicazione del mascara. Dopo di che possiamo aprire il mascara e, per prima cosa, eliminare il prodotto in eccesso magari su un fazzoletto. Se c’è troppo prodotto infatti c’è il rischio che si creino dei grumi. Guardare poi verso l’alto e stendere il prodotto partendo dalla base con movimenti a zig zag. Dopo una prima passata il consiglio è quello di fare una seconda passata. Se volete applicare il mascara anche alle ciglia inferiori, utilizzate solamente la punta dello scovolino. Infine, con un cotton fioc è tempo di rimuovere le macchie di mascara finite sulla pelle. Altra cosa importante, ogni sera ricordatevi sempre di rimuovere il mascara, e ogni forma di make up. Mai andare a dormire truccate, nemmeno la notte di Capodanno! Quindi, siete pronte per brillare più che mai e accogliere nel migliore dei modi il nuovo anno?