Candele design: quali scegliere per la casa

Nella propria casa alcune volte i dettagli possono davvero fare la differenza. Ci sono elementi d’arredo che si caratterizzano per la loro eleganza e raffinatezza. SI tratta delle candele design, considerate delle vere e proprie opere d’arte disponibili in vari formati e materiali come le tante tipologie qui fornite e di cui parliamo.

Candele design

Oltre ai mobili e all’arredamento che sono parte integrante della propria abitazione, ci sono dettagli che non possono assolutamente mancare. Gli elementi come le candele design danno all’abitazione quell’aspetto in più in modo da renderla ancora più elegante e accogliente. Da sempre, poi, le candele rivestono un’ atmosfera particolare.

Sono elementi e accessori in grado di delineare le prospettive e la loro fonte d’illuminazione può portare a dei cambiamenti all’interno degli spazi domestici. Sono più oggetti di arredamento che vere e proprie fonti di illuminazione. Possono poi donare uno stile e raffinatezza ulteriore con la loro forma e design, appunto.

Con le loro linee pulite e le forme audaci e particolari, le candele design si trasformano, nella maggior parte dei casi, in vere e proprie opere artistiche da ammirare e tenere su una mensola o anche in bagno o in qualsiasi altro luogo della casa. Sono poi in diversi materiali e sfumature cromatiche in grado di accendere qualsiasi atmosfera.

Sono poi oggetti che denotano eleganza e fragranza, a seconda del profumo che si sceglie. Alcune tipologie, proprio per la loro fragranza, permettono di viaggiare, pur stando fermi e seduti in poltrona a leggere un libro o semplicemente in bagno durante la doccia.

Candele design: caratteristiche

Al momento della scelta delle candele design, ci sono alcuni aspetti che è bene valutare e considerare in modo da capire quale sia quella più adatta. I modelli e i fattori, quindi criteri di scelta sono vari e dipendono anche molto dall’armonia della propria casa in modo da individuare la tipologia più idonea a seconda dell’ambiente.

Si valuta la forma che può essere molto elegante oppure di tipo minimal o ancora particolarmente grande. Le geometrie, la palette cromatica sono tutti aspetti e caratteristiche da valutare al momento della scelta di una candela. Diversi poi i materiali, come la cera d’api o vegetale che sono in grado di definire la durata della candela.

Tra le caratteristiche delle candele design non mancano poi le fragranze che dipendono molto dai gusti di ciascuno. In caso di candele del genere, quindi adatte con uno scopo decorativo, forse è meglio optare per profumi come il vetiver, la lavanda o anche le fragranze agrumate o floreali, quindi al timo o al gelsomino.

Alcune poi si distinguono per forme davvero particolari che si discosta dalle classiche candele presenti in commercio. Si trovano tipologie arricchite con dettagli e forme sinuose o intrecciate oppure a led da accendere e regolare con un telecomando già compreso nella confezione al momento dell’acquisto.

Candele design Amazon

Sono oggetti d’arte e di arredamento disponibili con offerte e a basso costo su Amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano tutti i dettagli. Qui sotto abbiamo stilato una classifica delle migliori tre candele design per la casa da scegliere tra le più particolari ed eleganti con le caratteristiche di ogni elemento.

1)Woodwick candela grande profumata

Una candela a base di legno di sandalo e di quercia con accenni anche di cedro. Dotata di stoppino in legno che diffonde l’aroma e un’atmosfera intensa per tutta la stanza. Ha una forma particolare ottima da usare anche in altri ambiti come elemento d’arredo della casa.

2)Nicavkit 2 pcs candele decorative

Sono di ottima qualità in cera d’api. Hanno un aroma molto delicato e piacevole adatto per il relax, quindi per la zona del bagno. Una candela a bolle d’aria adatta per profumare la stanza come il bagno o anche altri ambienti della casa.

3)La JolieMuse candela profumata

Una candela in cera naturale in cera di soia con una porta latta di colore nero molto elegante. Dotata di coperchio che mantiene intatto il profumo per tutta la stanza. Una candela che sprigiona profumo di tabacco, vaniglia, muschio e anche legno.

