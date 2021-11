Le candele profumate sono il dettaglio perfetto per creare un ambiente casalingo rilassante e sono anche ottime come idea regalo in occasione del Natale ormai alle porte. Da quelle a tema natalizio a quelle che invece fanno letteralmente sognare meravigliosi posti esotici, ecco alcune tra le candele più buone che si possono trovare in commercio.

Come scegliere le candele profumate

Scegliere le candele profumate adatte per noi e per l’ambiente in cui viviamo, oppure che rimandino ai gusti della persona cara a cui vogliamo regalarle, è fondamentale per creare quell’atmosfera perfetta che ci permette di rilassarci dopo una giornata estenuante.

L’aromaterapia infatti non si basa sulla casualità, ma su precise sensazioni che si vogliono andare stimolare attraverso il senso dell’olfatto.

Yankee Candle

Se si parla di candele profumate non si può non citare Yankee Candle. Il brand è infatti famoso in tutto il mondo per le sue jar dalle innumerevoli fragranze collezionabili, tra cui ci sono anche quelle adatte al periodo natalizio come la “Merry Berry”, che vuole riprodurre il profumo di quei biscotti da tè al burro che all’interno contengono della confettura ai lamponi.

Molto natalizia è anche la Yankee Candle “Twinkling Light” il cui nome riprende le candide luci di natale e il profumo è un meraviglioso mix di aromi alla mandorla, all’ambra e al gelsomino.

Heart&Home

La candela “Legno di sandalo e vaniglia” di Heart&Home è perfetta per arricchire con l’aromaterapia un bagno casalingo rilassante. La fragranza è il risultato dell’unione di profumi leggermente speziati, legnosi uniti alle fragranze del cioccolato, della vaniglia e del cocco.

Heart&Home pensa anche a lui, con la candela “River Rock” al bergamotto e muschio di quercia. Un’ottima idea regalo per rendere ancora più accogliente la casa di un eventuale fidanzato, un amico oppure un parente.

WoodWick candles

Per la linea “Hearthside Trilogy”, WoodWick offre tre fragranze natalizie in un’unica jar. Le fragranze di bourbon di sambuco, di humidor e di abete di Fraser regalano una profumazione a tratti affumicata, ideale per la stagione. Il tutto è arricchito dagli stoppini in legno, che accesi emettono uno scoppiettio davvero rilassante.

Sempre da WoodWick si può trovare questa candela dal delizioso e dolcissimo aroma di vaniglia, more e cannella, anche questa ovviamente ha lo stoppino in legno, segno distintivo del brand che ne detiene un proprio brevetto.

Ava&May

Assolutamente da non perdere, la nuova versione, più elegante, della candela profumata “Champagne” di Ava&May. Si tratta di un’edizione limitata creata per celebrare il terzo anniversario di questo brand dedicato alle fragranze e alle candele. Questo particolare pezzo contiene note di rosa, lampone e, ovviamente, champagne, ma degno di nota è anche il design, con logo adirato e serigrafato, ovviamente compreso di tappo di legno.

Entra a far parte della famiglia del brand anche la candela profumata “Cape Town”, ispirata ai colori e alle fragranze del Sudafrica. Una volta accesa, per la casa si sprigioneranno note fruttate del ribes nero, quelle floreali del gelsomino e quelle calde e sensuali del legno di sandalo. Ideale, per viaggiare con la mente in luoghi lontani.