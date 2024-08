La camicia bianca è il classico capo evergreen, guai a non averne almeno una nel proprio armadio. Esistono diversi modi per indossarla, andiamo adesso a vederli insieme all’interno di questo articolo.

Camicia bianca: stili diversi per un solo classico

Non solo la camicia bianca è un capo evergreen, ma è anche un di quei capi adatti per essere indossati in tante occasioni diverse, che siano formali o no. Al giorno d’oggi, inoltre, esistono tanti modelli diversi di camicia bianca, c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta, da quelle lunghe a quelle corte, da quelle oversize a quelle strette. Inoltre la camicia bianca la si può abbinare in tanti modi diversi per creare ogni giorno outfit diversi. Andiamo ora a vedere insieme quali sono i modelli di tendenza di questo 2024.

Camicia bianca: quale modello acquistare?

Come abbiamo appena detto, la camicia bianca è uno dei capi must have, da avere assolutamente nel nostro armadio poiché adatta a tante occasioni diverse e facilmente abbinabile. Ma, prima di vedere insieme alcuni tipi di outfit, vediamo quali sono i modelli di camicia bianca di tendenza di questo 2024:

Camicia bianca da uomo : leggera e casual è una delle più amate dalle donne. Solitamente è indossata stropicciata e con le maniche arrotolate ed è perfetta per un look casual, come ad esempio abbinata a un paio di shorts in denim in estate.

: leggera e casual è una delle più amate dalle donne. Solitamente è indossata stropicciata e con le maniche arrotolate ed è perfetta per un look casual, come ad esempio abbinata a un paio di shorts in denim in estate. Camicia bianca oversize : l’over è di forte tendenza in questo 2024, sia per quanto riguarda i capi di abbigliamento sia per quanto riguarda gli accessori. Questa camicia è perfetta per un look new classic, da infilare dentro una gonna o da lasciare fuori a coprire ad esempio un paio di pantaloni.

: l’over è di forte tendenza in questo 2024, sia per quanto riguarda i capi di abbigliamento sia per quanto riguarda gli accessori. Questa camicia è perfetta per un look new classic, da infilare dentro una gonna o da lasciare fuori a coprire ad esempio un paio di pantaloni. Camicia bianca con collo alla coreana : si tratta di una camicia lunga e dritta e super elegante, infatti è perfetta ad esempio per una cena romantica o un evento più formale.

: si tratta di una camicia lunga e dritta e super elegante, infatti è perfetta ad esempio per una cena romantica o un evento più formale. Camicia bianca classica: è la camicia evergreen, dal taglio classico e sempre di tendenza. E’ la camicia che quasi tutte noi abbiano nell’armadio.

Camicia bianca: 5 idee per indossarla al meglio

Andiamo a vedere adesso insieme 5 idee di outfit con la camicia bianca: