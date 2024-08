Con la cheratopigmentazione è possibile cambiare colore ai propri occhi. Qual è il prezzo dell’intervento? Quali sono i rischi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cambiare colore agli occhi con la cheratopigmentazione: di cosa si tratta?

Oggi, cambiare colore ai propri occhi è possibile attraverso la cheratopigmentazione, ovvero un intervento di chirurgia oculare che consente appunto di modificare il colore dell’iride. Più esattamente, si tratta di una procedura che viene eseguita sulla cornea o manualmente con l’uso di un ago, oppure con l’utilizzo del laser a femtosecondi, al fine di creare uno spazio dove iniettare un pigmento colorato. Per chi ha ad esempio occhi scuri, con la cheratopigmentazione può arrivare ad avere occhi chiari. La tecnica della cheratopigmentazione in realtà è stata creata alcuni anni fa per altri motivi, ovvero per minimizzare leucomi corneali, cicatrici corneali e opacità post traumatica in individui non vedenti. Ecco che oggi invece è diventata una tecnica estetica per cambiare colore agli occhi. Su TikTok è diventato virale, sono tante le persone che hanno scelto di cambiare colore agli occhi. Ma, ne vale davvero la pena? Quali sono i rischi? Andiamo adesso a vederlo insieme.

Cambiare colore agli occhi con la cheratopigmentazine: quali sono i rischi?

Come abbiamo appena visto, la cheratopigmentazione è un’intervento chirurgico oculare che consente di cambiare colore agli occhi. Detto così è senza dubbio una cosa che può attrarre molti di noi che magari sognano da sempre di avere gli occhi azzurri ma, ne vale davvero la pena? A parte il fatto che non è il colore degli occhi o l’estetica in generale a definire una persona, ma sarebbe meglio concentrarsi su come siamo a livello interiore, il cambiare colore agli occhi non è una cosa da prendere alla leggera, sebbene l’operazione sia piuttosto semplice e duri dai 10 ai 15 minuti. Ci sono infatti diversi rischi da tenere in considerazione prima di scegliere di fare la cheratopigmentazione. Quali sono? Vediamoli adesso insieme:

Intolleranza alla luce;

Scolorimento del colore;

del colore; Infezione batterica che può portare anche alla perdita della vista ;

; Distribuzione del pigmento non uniforme;

Infiammazioni e crescita dei vasi sanguinei nella cornea;

e crescita dei vasi sanguinei nella cornea; Danni alla cornea che possono portare a opacità o perdita della vista;

Danni ai nervi ;

; Dispersione del pigmento.

Insomma, i rischi sono davvero tanti per questo intervento, per ciò è il caso di pensarci molto bene prima di procedere. Inoltre non tutti possono fare questo tipo di intervento, sono escluse persone con cornea sottile o coloro che soffrono di glaucoma o di altre patologie all’iride e anche chi è diabetico.

Cambiare colore agli occhi con la cheratopigmentazione: i prezzi

Abbiamo appena visto quelli che sono i tanti rischi del cambiare colore ai propri occhi. Inoltre anche il costo dell’operazione è molto alto, si parla di circa 8.700 euro. Ma, costo a parte, vale davvero la pena rischiare di creare danni permanenti agli occhi o di perdere la vista solo per cambiare colore? Se proprio “odiate” il colore dei vostri occhi, potete chiedere a un oculista se siete idonei alle lenti a contatto colorate.