Calo del desiderio femminile dopo i 40 anni: perché succede?

A molte donne capita di affrontare dei periodi di calo del desiderio. Le cause possono essere tante e diverse, dai cambiamenti ormonali allo stress, fino alle difficoltà all’interno della coppia. Ormai tutti sanno che quando si parla di libido femminile entrano in gioco molti fattori, non solo legati all’età. L’appagamento sessuale è importante per il proprio benessere e non deve essere trascurato o vissuto come tabù, anche perché esistono dei rimedi per superare il calo del desiderio. Le cause alla base di questo problema possono essere sia fisiche che psicologiche. Tra le cause biologiche si parla soprattutto dei cambiamenti ormonali. In vari periodi dell’età fertile, il testosterone e gli estrogeni possono subire delle variazioni che hanno conseguenze sulla sfera sessuale, come può accadere durante la premenopausa e la menopausa, ma non solo. Succede anche nelle donne che hanno appena partorito oppure che stanno allattando. I cambiamenti ormonali che incidono sulla libido possono anche riguardare le più giovani, soprattutto se assumono le pillole anticoncezionali. È anche vero che solitamente questi sbalzi ormonali e questo calo del desiderio sono più frequenti dopo i 40 anni. Tra le cause non ci sono solo gli ormoni. Spesso ci sono anche delle motivazioni di tipo psicologico, come stress, stanchezza, ansia, bassa autostima, esperienze negative, agitazione e insicurezze.

Calo del desiderio femminile dopo i 40 anni: ormoni e rimedi naturali

Cosa si può fare nel caso di un calo del desiderio femminile? Se il problema è legato ai cambiamenti ormonali della menopausa si può pensare ad una terapia, chiedendo ovviamente consiglio al proprio medico, anche per evitare eventuali effetti collaterali. Nonostante la menopausa possa portare cambiamenti ormonali che scatenano un calo del desiderio non è detto che con il passare degli anni la libido femminile sia destinata a spegnersi, anzi, potrebbe riaccendersi e aumentare. Per superare il calo del desiderio si parla anche di possibili rimedi naturali, come le piante medicinali. Tra queste la Damiana, che potrebbe facilitare la libido, il ginkgo biloba, consigliato in caso di disfunzioni sessuali dovute all’assunzione di farmaci, e il ginseng, che aumenta il testosterone. Anche in questo caso è importante rivolgersi ad un esperto, perché pur essendo naturali potrebbero avere degli effetti collaterali se assunti con leggerezza. Per quanto riguarda i rimedi naturali potrebbe anche esserci un’associazione interessante tra il consumo di mele e una migliore qualità di attività sessuale femminile. Secondo uno studio dell’Università degli Studi di Firenze, pubblicato su Archives of Gynecology and Obstetrics, le mele potrebbero offrire una vita sessuale migliore alle donne. La ricerca, che ha coinvolto 731 donne italiane tra i 18 e i 43 anni, ha dimostrato che le donne che consumavano una o più mele al giorno mostravano una funzionalità sessuale migliore.

Il rimedio più efficace per superare il calo del desiderio, però, è la buona comunicazione nella coppia. Spesso alla base del problema c’è la mancanza di dialogo. Ogni donna dovrebbe sentirsi libera di parlare della propria intimità e dei propri desideri al suo partner, a qualsiasi età. Può essere utile anche usare la fantasia e sperimentare qualcosa di nuovo, per riaccendere la libido femminile. Non bisogna, inoltre, dimenticare la ginnastica pelvica, che potrebbe fare la differenza rendendo i muscoli pelvici più elastici e tonici e incrementando la vascolarizzazione dei genitali.

