Tutto il mondo conosce il noto brand di lusso Burberry, ma forse non tutti sanno che la storica casa di moda londinese ha da pochissimo lanciato la sua prima collezione di borse virtuali per il Metaverso di Roblox, una delle piattaforme virtuali attualmente più in voga.

Ebbene sì, la moda di lusso sfocia nei mondi virtuali e nelle dimensioni “altre”: tra l’11 e il 15 luglio 2022 il brand londinese ha lanciato 5 borse virtuali al prezzo di 800 Robux ciascuna (che prevede il cambio 1 a 9,99 euro).

Il lancio delle borse virtuali di Burberry

Burberry ha deciso di sfondare altre dimensioni, lanciandosi a capofitto nel Metaverso, in particolare quello di Roblox. Il brand ha infatti lanciato cinque borse virtuali a 800 Robux ciascuna e ogni lancio è stato accompagnato da una piccola azione di marketing.

In sostanza, con ogni borsa è stata regalata una “emote”, ossia la possibilità di fare eseguire agli avatar (i protagonisti di Roblox) una nuova azione come, ad esempio, quella di potere danzare.

La borsa lanciata nel mondo virtuale è il modello Lola e Rachel Waller, vice presidente di Chanel Innovation (azienda che ingloba anche Burberry) si è dichiarata molto entusiasta dell’esperimento, affermando che si tratta di qualcosa di assolutamente innovativo, creativo e inaspettato:

“[…] L’espressione delle nostre personalità digitali è un concetto affascinante e sappiamo che è sempre più importante per i nostri clienti. Roblox è una piattaforma costruita sui pilastri dell’immaginazione, della comunità e della creatività, che sono centrali per il nostro marchio, e siamo lieti di portare i nostri prodotti virtuali a questa comunità”.

Burberry: tradizione e innovazione in un solo brand

La maison londinese è una delle più antiche; fondata nel 1856 dal ventunenne Thomas Burberry, la casa di moda ha da sempre mantenuto uno spiccato senso della tradizione ma, allo stesso tempo, ha sempre dimostrato di essere all’avanguardia e di avere voglia di sperimentare.

Ne è una prova l’ultimo progetto lanciato dal brand: presentare cinque borse direttamente nel Multiverso di Roblox. Chi l’avrebbe mai detto? Nonostante la “rigidità” del brand, Burberry ha scelto comunque di rompere un po’ gli schemi, facendo qualcosa di inaspettato e di super tendenza, considerando che negli ultimi tempi il concetto di metaverso sta prendendo sempre più piede e se ne parla moltissimo, soprattutto sui social (TikTok in particolare).

Da tempo, infatti, Burberry ha stretto una partnership con il videogioco online Blankos Block Party (BBP): un mondo all’interno del quale vivono personaggi vinyl-stile autenticati e identificati come NFT. In sostanza, dunque, si vendono si comparano, si scambiano e soprattutto – dettaglio più importante – si possono vestire aprendo quindi a tutti gli effetti un nuovo e interessante business, composto da soldi concreti.

Il Metaverso è qualcosa in continua espansione e tra chi ci ha da subito creduto ciecamente e si è interessato a scoprirne i maggiori segreti, ci sono coloro che invece rimangono scettici e di poca fiducia.

Ed ecco che una delle casa di moda extra lusso per eccellenza come Burberry ha deciso di tuffarcisi dentro con tutte le scarpe, anche se, date le circostanze, dovremmo dire “con tutte e cinque le borse”.