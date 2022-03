Dopo la collaborazione con Tiffany e l’apertura del suo primo store italiano a Milano, Supreme torna a far parlare di se con una nuova interessantissima collaborazione: quella con Burberry.

Anche in questo caso si tratta di due brand caratterizzati da stili molto distanti tra loro ma che hanno trovato un punto d’incontro in una nuova collezione esclusiva.

Scopriamo insieme da cosa è composta.

Burberry e Supreme insieme per una nuova collezione

La capsule collection che sarà venduta in esclusiva da Supreme comprenderà una car coat (un cappotto nato nel 1900 e pensato in origine per rendere più agevole ma comunque stilosa la guida dell’automobile), un piumino con collo in montone, la giacca trucker, un top da rugby, la felpa con cappuccio, jeans e shorts in denim.

Non mancheranno anche le t-shirt, il crusher hat (ovvero il cappello da pescatore tornato di moda tra le nuove generazioni) un berretto da baseball e ovviamente lo skateboard da collezione, specialità proprio di Supreme.

Cosa trovare da Burberry e quando sarà disponibile

In tutti gli store di Burberry invece, sempre della stessa collaborazione ma con una linea meno sportiva per mantenere fede allo stile iconico del brand, saranno disponibili una giacca con collo a imbuto, i pantaloni da jogging e il pigiama in seta.

La collezione comunque, sarà disponibile a partire dal 10 marzo 2022 negli Stati Uniti, nel Regno Uniti e in Europa. Mentre in tutti gli altri mercati sarà possibile acquistarla a partire dal 12 marzo dello stesso anno.

Il testimonial (quasi) inconsapevole della collezione

Ad annunciare la nuova collaborazione tra Burberry e Supreme è stato il rapper ASAP Nast, membro del collettivo hip hop statunitense di cui fa parte anche ASAP Rocky, il compagno di Rihanna.

ASAP Nast ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui si mostra di spalle mentre indossa trucker jacket e pantaloni che recano il motivo Nova Check, iconico segno distintivo di Burberry. Il completo porta anche la chiara firma di Supreme, contraddistinta dal celebre logo ricamato che però rinuncia allo sfondo rosso per un beige più elegante.