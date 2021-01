Il 2021 è ormai iniziato e, come di consuetudine, è arrivato il momento di mettere in atto quelli che sono i nostri buoni propositi. Tra questi, in un periodo in cui smart working, e semi lockdown caratterizzano ancora la nostra quotidianità, quello di prenderci cura di noi stesse e della nostra salute è tra i propositi più importanti da realizzare.

Scopriamo insieme come migliorare le nostre abitudini a partire da subito!

Buoni propositi per il 2021

Smart working e lockdown ci fanno correre il rischio di essere sempre più pigre e trasandate. Tra i buoni propositi per iniziare al meglio il nuovo anno quindi, non può che esserci quello di prenderci cura di noi stesse quotidianamente. I risultati, se saremo in grado mantenere una certa costanza, saranno ben visibili sul lungo periodo, e la nostra salute ne gioverà sicuramente.

In un periodo come questo, in cui la salute deve necessariamente venire al primo posto, ecco quali sono i buoni propositi da realizzare per sentirci sempre belle, sane e in forma.

Attività fisica costante

Lo smart working e la vita casalinga a cui ci ha costretto il lockdown ci rendono tendenzialmente più pigre. Meglio non prendere questo brutto vizio, impegnandosi a fare attività fisica almeno un’ora al giorno. Sceglietevi uno spazio da dedicare al work out durante la giornata, che sia al mattino, al pomeriggio oppure alla sera. Non è necessario essere delle atlete preparatissime, gli esercizi cardio andranno benissimo per mantenersi in attività fisica costante.

Idratazione e buona alimentazione

Insieme all’attività fisica, non può mancare una maggiore attenzione a ciò che si mangia e a quanto si beve durante il giorno. Un’alimentazione sana, con pochi sgarri e l’assunzione giornaliera di almeno 2 litri di acqua ci aiuteranno a ridurre il senso di stanchezza e pesantezza causati da uno stile di vita sregolato e tendenzialmente sedentario. Attenzione poi, a non confondere il senso di fame con la sete, potrebbe succedere spesso in caso di noia o stress.

Adotta una skin care routine

Anche la pelle ha bisogno delle giuste attenzioni. In commercio esistono diversi brand dedicati, che ci aiuteranno ad adottare una skin care e una body care adatti ai bisogni specifici della nostra pelle per mantenerla sempre sana, elastica e giovane. In alternativa, possiamo dedicarci al fai da te, con una skin care totalmente biologica e naturale prodotta con ingredienti facilmente reperibili nelle nostre dispense. Una pelle curata e luminosa inoltre, ci aiuterà ad apparire più fresche e riposate davanti alla webcam in caso di smart working.

Sempre pronta

Un’altra buona abitudine da adottare per il 2021 potrebbe essere quella di imparare a vestirsi anche per stare in casa. Sarà quindi necessario abbandonare l’idea di indossare il pigiama per tutto il giorno, scegliendo al suo posto capi sì pratici, ma comunque belli da vedere. Non rinunciamo anche ad un leggero make up quotidiano. Essere sempre pronte ed ordinate ci aiuterà a sentirci inconsciamente più produttive e ci farà sicuramente fare una buona impressione in caso di smartworking in collegamento con il capo.

Non rinunciare al relax

Attività fisica costante, buona alimentazione e smart working devono essere necessariamente accompagnati da piccoli momenti di relax. Non rinunciate quindi a qualche strappo alla regola una volta ogni tanto. Anche prepararsi una piccola spa casalinga può aiutare a sfuggire dalla noiosa routine!