È innegabile, abbiamo passato un anno psicologicamente stressante e, purtroppo, dobbiamo fare ancora qualche sacrificio per tornare alla normalità. Nulla però ci impedisce di ritagliare dei piccoli momenti per dedicarci a noi stesse in totale relax, nella comodità della nostra casa.

Ecco quindi come trasformarla in una vera e propria spa personale.

Come trasformare la tua casa in una spa

Ritagliarci dei piccoli momenti per coccolare il nostro corpo e la nostra mente può solo farci bene. Purtroppo però, l’emergenza sanitaria non è ancora finita e almeno per il momento è consigliabile restare a casa.

Una spa fai da te è anche un buon modo per vedere sotto un’altra luce le quattro mura che ci circondano, trasformandole in un luogo accogliente e non opprimente, come spesso ci è capitato di sentirlo in tempo di pandemia.

Advertisements

Come fare quindi, per trasformare la nostra casa in una spa? Internet può darci i giusti spunti tra oggetti da comprare e immagini da cui trarre ispirazione per una spa fai da te, perfetta.

L’atmosfera giusta con le candele

Il lume di candela ci regala un’atmosfera rilassante. In commercio ne esistono di diversi tipi, aromi e colori. Non ci resta quindi che scegliere il colore più adatto a noi e il nostro aroma preferito. Sapete, per esempio, che il blu, il verde e il viola sono i colori indicati per rilassare corpo e mente? Perché quindi non scegliere candele con questi colori, per la spa fai da te?

Aromaterapia con incenso e oli essenziali

Una spa che si rispetti coinvolge tutti i sensi. L’olfatto quindi, può essere soddisfatto scegliendo il giusto incenso o l’olio essenziale adatto per l’occasione. Lavanda, bergamotto e camomilla sono solo alcuni degli aromi più indicati per rilassarsi. L’olio essenziale può essere accompagnato da un diffusore moderno, oppure da uno più classico.

Lampada di sale

Aromaterapia e cromoterapia, la lampada di sale racchiude in sé questo connubio perfetto. In più riduce l’umidità presente nella stanza in cui viene posizionata. Oltre ad essere esteticamente gradevole quindi, fa bene al nostro organismo. È l’oggetto perfetto per arredare la nostra spa casalinga.

Bagno nel latte

Per distendere i nervi non c’è niente di meglio di un bagno caldo rilassante. Perché non provare a farlo nel latte come Mariah Caray? Basterà preparare la vasca da bagno riempiendola con del latte caldo (non bollente!), qualche goccia di olio essenziale e, perché no, qualche petalo di rosa. Una volta creato l’ambiente adatto, non vi resterà altro da fare che immergervi.

Prodotti per la cura del corpo

Nella vostra spa casalinga non potranno mancare i prodotti per la cura del corpo. Creme e maschere per viso e capelli dei brand più famosi o completamente naturali come le maschere fai da te. Basteranno pochi minuti per lasciarle agire, ma il risultato sarà garantito.

Spa per due

Se volete condividere questo momento di relax con il nostro partner potete anche pensare di dedicarvi a piccoli massaggi rilassanti. Anche in questo caso vi torneranno molto utili gli oli essenziali o le pietre calde. Non vi resterà che allestire la camera da letto per l’occasione, distendendo degli asciugamani candidi per non macchiare le lenzuola.

L’importanza dei dettagli

Per concludere, nella vostra spa casalinga non potranno mancare due dettagli fondamentali. Della buona musica, che sia del vostro cantante preferito o semplicemente i rilassanti suoni della natura. E un buon vino, magari accompagnato con uva o frutti di bosco.