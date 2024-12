La borsa dell’inverno 2024-2025 è la bowling bag. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli di tendenza e come abbinarla al meglio.

Bowling bag: la borsa dell’inverno 2024 2025

Per questo inverno 2024-2025 la borsa di tendenza è la bowling bag, la borsa in grado di combinare insieme sportività ed eleganza. Questa borsa infatti in origine era stata pensate come una sacca da bowling o come un baule da viaggio, per questo è chiamata anche borsa a bauletto. Dopo anni di calo, ecco che questo inverno la borsa a bauletto è tornata di tendenza, un vero e proprio tuffo degli anni Ottanta e Novanta, quando era in auge. La bowling bag è una borsa super versatile, che si può adattare sia a uno stile casual e urban, sia a uno più elegante. Ma, prima di andare a vedere insieme come abbinare al meglio la bowling bag, vediamo quali sono i modelli di tendenza questo inverno 2024-2025.

Bowling bag: i modelli di tendenza dell’inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, tra le borse di tendenza dell’inverno 2024-2025 c’è la bowling bag, la borsa a bauletto tanto in voga negli anni Ottanta e Novanta. Oggi ce ne sono di tantissimi modelli, adatti per ogni occasione. Andiamo a vedere quali sono i modelli di tendenza di questo inverno:

Coccodrillo: sono tornate in auge le borse di coccodrillo, quindi anche una crocodile bag a bauletto è di forte tendenza, perfetta per un evento formale.

sono tornate in auge le borse di coccodrillo, quindi anche una crocodile bag a bauletto è di forte tendenza, perfetta per un evento formale. Maxi : via libera alle borse maxi a bauletto, perfette per portarsi dietro tutto ciò che serve.

: via libera alle borse maxi a bauletto, perfette per portarsi dietro tutto ciò che serve. Mini: per una serata a due perfetta la bowling bag mini, magari arricchita da gioielli o fibbie.

per una serata a due perfetta la bowling bag mini, magari arricchita da gioielli o fibbie. Colorata: i colori sono protagonisti anche in questa stagione fredda, via libera quindi per uno stile urban a bowling bag dai colori accesi, quali rosso, verde o blu.

Bowling bag: come abbinarla questo inverno 2024 2025

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di bowling bag di tendenza questo inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme come abbinarla al meglio: