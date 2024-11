Le borse di coccodrillo sono un accessorio evergreen. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli must have per l’autunno inverno 2024 2025.

Borse di coccodrillo: tutto sull’accessorio evergreen

Sappiamo bene che esistono alcuni accessori, così come alcuni capi, che sono davvero evergreen. Nonostante passino gli anni e nonostante ogni giorno siamo di fronte a nuove tendenze, essi resistono nel tempo. Un esempio sono le crocodile bag, ovvero le borse coccodrillo. Un grande classico che però, rispetto al passato, dell’animale mima solo l’effetto delle squame, grazie all’utilizzo di pellami all’avanguardia e nuovi trattamenti. Le borse di coccodrillo animaliste sono quindi le borse di tendenza di questo autunno inverno 2024 2025, l’accessorio must have, l’accessorio in grado di dare un tocco in più a qualsiasi outfit. Ma andiamo a vedere insieme quali sono i modelli di crocodile bag di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025.

Borse di coccodrillo: i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, le le borse di coccodrillo che, dell’alligatore hanno solo l’effetto delle squame, sono sempre di grande tendenza. Ma, quali sono i modelli su cui puntare questo autunno inverno 2024 2025? Scopriamolo adesso insieme:

Maxi pochette : il modello must have è la borsa di coccodrillo in formato maxi pochette, da portare sotto braccio e con disinvoltura. Elegante, raffinata e super glam, adatta a eventi importanti ma anche per la vita di tutti i giorni.

: il modello must have è la borsa di coccodrillo in formato maxi pochette, da portare sotto braccio e con disinvoltura. Elegante, raffinata e super glam, adatta a eventi importanti ma anche per la vita di tutti i giorni. Con borchie : di grande tendenza queste stagioni fredde le borse a stampa coccodrillo con borchie, per chi ama osare e dare quel tocco rock in più al proprio look.

: di grande tendenza queste stagioni fredde le borse a stampa coccodrillo con borchie, per chi ama osare e dare quel tocco rock in più al proprio look. Mezzaluna : non può mancare la classica borsa a mezzaluna che, nella versione stampa di coccodrillo, diventa ancora più glam e chic.

: non può mancare la classica borsa a mezzaluna che, nella versione stampa di coccodrillo, diventa ancora più glam e chic. Mini: infine la borsa coccodrillo mini, in versione clutch o pochette, per una serata romantica o per un evento formale.

Borse di coccodrillo: come abbinarle con stile

Abbiamo quindi visto quelle che sono le borse a stampa di coccodrillo di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025. Andiamo adesso a vedere insieme come abbinarle al meglio per essere super cool e super glam in queste stagioni fredde: