Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le borse a tracolla must have per l’autunno 2024.

Borse a tracolla: i must-have dell’autunno 2024

L’estate è quasi finita, tra qualche settimana entreremo infatti ufficialmente nell’autunno 2024. E’ ora quindi di pensare non solo a come vestirsi per la prossima stagione fredda, ma anche di capire quali sono le borse di tendenza. In questo articolo ci soffermeremo sulle borse a tracolla, che sono tra l’altro tra le più amate da noi donne. Per questo autunno le parole chiave sono versatilità e capienza. Le borse infatti non solo devono essere abbastanza grandi per permetterci di portarci sempre dietro tutto ciò che ci occorre, ma devono anche essere versatili, e quindi adatte per essere indossare con diversi capi e diversi stili. Ma, quali sono quindi le borse a tracolla must have per questo autunno 2024? Scopriamolo adesso insieme.

Borse a tracolla: quali acquistare per l’autunno 2024?

Come abbiamo appena visto, le borse a tracolla di tendenza per l’autunno 2024 devono essere capienti e versatili. Ma andiamo adesso a vedere insieme quelle che sono le borse a tracolla must have per la prossima stagione fredda:

: si sa, il denim è sempre di tendenza e, quest’anno, non solo per quanto riguarda l’abbigliamento. Tra jeans, salopette, giacche e gonne, quest’anno il denim è stato davvero super protagonista. Ma ecco che anche la borsa in denim è pronta a diventare la borsa must have per l’autunno 2024. Versatile è versatile, il denim infatti sta bene praticamente con quasi tutto e sul mercato se ne trovano diverse capaci di contenere tutto ciò che ci serve. Pelle: anche le borse in pelle saranno di tendenza nell’autunno 2024, soprattutto nei colori autunnali, come il marrone e il bordeaux. Di grande tendenza quelle con chiusura magnetica p con dettaglio gioiello.

: la moda di vestirsi come studentesse nel college è esplosa da poco, ecco che anche le borse che sembrano delle vere e proprie cartelle da college diventano di tendenza, perfette per un look casual o per andare all’Università. Asimmetriche: via libera anche alle borse dalla forma asimmetrica, originali e super cool, perfette da indossare per tante occasioni diverse.

Borse a tracolla: come abbinarle al meglio

Dopo aver visto quelle che sono le borse a tracolla must have per l’autunno 2024, andiamo a vedere insieme come abbinarle al meglio la prossima stagione: