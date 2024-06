Lo stile minimal retro domina le tendenze: ecco gli abbinamenti da non perdere per creare un look unico.

La semplicità incontra il fascino del passato con lo stile minimal retro. Parola d’ordine? Less is more! Pochi ma essenziali capi d’abbigliamento. Scopri come creare un look unico combinando abbinamenti e tendenze.

Stile minimal retro: protagonista delle passerelle e dello street style

Lo stile minimal retro si distingue per la sua essenzialità e per l’attenzione ai dettagli. I capi d’abbigliamento minimalisti, caratterizzati da linee pulite e colori neutri, sono combinati con elementi retrò, come tessuti vintage o dettagli retrò. Sebbene abbia radici profonde nella storia della moda, lo stile minimal retro è diventato un elemento irrinunciabile sulle passerelle d’alta moda e street style negli ultimi anni. Con il suo intramontabile fascino, rappresenta una scelta ideale per chi desidera un look raffinato e senza tempo.

Stile minimal retro: abbinamenti e tendenze da non perdere

Come già anticipato, la prima regola dello stile minimal retro è less is more, ovvero meno è meglio. Pochi ma essenziali capi d’abbigliamento sono la chiave per creare un look impeccabile. Questo può includere una varietà di pezzi iconici, come una camicia bianca con taglio maschile o maniche vaporose, un blazer strutturato, una gonna midi plissettata o un classico tubino nero. Tra i pantaloni, spaziano quelli a gamba larga e a sigaretta, mentre tra gli indumenti sopra ci sono morbidi cardigan, dolcevita, pullover tricot o t-shirt oversize. I capispalla non possono mancare: trench e cappotto lungo classico. Per quanto riguarda le scarpe, i mocassini e gli slingback sono in cima alla lista, insieme alle intramontabili francesine e alle iconiche sneakers Adidas, tra cui le Spezial e le Gazzelle. Completando il look, una it-bag da portare a mano o a spalla. Per quanto riguarda i colori, si prediligono tonalità neutre e acromatiche, con nero e bianco al primo posto seguiti da beige e varie sfumature di grigio. Tuttavia, anche tonalità polverose possono essere valide alternative. Mentre i tessuti tendono a essere prevalentemente tinta unita, sono ammesse anche fantasie sofisticate come il principe di Galles, il pied de poule e il gessato. Dunque, cosa aspetti? Abbraccia anche tu lo stile minimal retro e sperimenta con diversi abbinamenti. In un mondo ormai dominato da sfarzo e stravaganza, la moda ricerca sempre di più l’essenza di un tempo passato.

