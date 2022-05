Blanco e Mahmood sono arrivati sesti all’Eurovision Song Contest 2022. I cantanti non hanno ancora commentato la loro esperienza.

Blanco e Mahmood, cosa è successo dopo l’Eurovision 2022

Le aspettative nei confronti di Blanco e Mahmood all’Eurovision Song Contest 2022 erano davvero molto alte.

La canzone Brividi ha conquistato tutti, così come le loro esibizioni nel corso della gara. In molti erano convinti che potessero vincere, ma qualcosa è andato storto. Il duo è arrivato al sesto posto, non riuscendo neppure a raggiungere il podio. Ci sono diversi motivi per cui probabilmente non hanno vinto, ma tutti si aspettavano una reazione che potesse spiazzare tutti i fan. Per il momento, invece, i due artisti sono rimasti in silenzio e non hanno commentato la loro esperienza.

Blanco e Mahmood, nessuna reazione dopo l’Eurovision 2022

I fan aspettano con ansia una reazione da parte di Blanco e Mahmood, dopo averli acclamati nel corso dell’Eurovision Song Contest 2022 e durante le prove prima della finale della kermesse. Per il momento, però, tutto tace. I due artisti non hanno ancora commentato il risultato ottenuto. Blanco, sui suoi profili social, ha condiviso i video della loro bellissima esibizione. Mahmood, invece, ha condiviso una storia in cui ha ringraziato tutti per l’amore che hanno ricevuto in questi giorni, dando l’appuntamento per una data del suo tour, proprio a Torino, lunedì 16 maggio.

Nessuna traccia di commenti a caldo sulla finale, che rimangono ancora molto attesi da parte dei fan, molti dei quali pensano che i due cantanti siano rimasti molto delusi dal risultato ottenuto.