Su Canale 5 ha preso il via una nuova trasmissione capitanata da Enrico Papi. Dopo aver condotto “Scherzi a parte”, Papi si è guadagnato ancora la fiducia di Mediaset, che gli affida un programma in prima serata: “Big Show”. Tra emozioni e colpi di scena, i telespettatori hanno capito che davvero tutto può succedere.

Al suo fianco c’è la Miss Italia Zeudi di Palma. L’inviata è Cristina D’Avena e puntata dopo puntata non mancherà neppure l’ironia Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Inoltre, ad aver fatto divertire il pubblico nella prima puntata ci ha pensato il finto tradimento scoperto da una ragazza in studio: le reazioni sono sorprendenti.

Big Show, lo scherzo del tradimento

Nel corso della puntata il conduttore si è avvicinato a Emanuele e Lory, prendendo il telefono del ragazzo.

Papi ha poi scritto ad alcuni contatti di Emanuele, chiedendo chi lo volesse incontrare. Prontamente sono iniziati ad arrivare una serie di messaggi, tra i quali quello di Giulio Padel.

A quel punto sono arrivate parole ammiccanti e Papi ha inviato la posizione. Sentendosi telefonicamente, il tutto davanti al pubblico di “Big Show”, si è scoperto trattarsi di una donna, che Emanuele avrebbe salvato sulla rubrica del suo telefono sotto mentite spoglie.

La compagna, Lory, era agitata e adirata, ma presto è tornata la pace tra i due (o almeno si spera): nessun tradimento, era solo uno scherzo. In studio, infatti, è arrivata Giulia Salemi. La protagonista dello scherzo, tuttavia, non è sembrata particolarmente entusiasta. Non appena si tranquillizzerà, il pubblico è sicuro che anche lei riderà per l’accaduto. Enrico Papi, al contrario, si è concesso una fragorosa risata.