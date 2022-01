Ospite a Mattino Cinque in compagnia di Arianna David, Biagio D’Anelli ha sottolineato che sarebbe stato single al momento del suo ingresso al GF Vip ma la conduttrice tv non è parsa credergli.

Biagio D’Anelli e Arianna David: il confronto

Ospite a Mattino Cinque Biagio D’Anelli è tornato a sottolineare che, dopo la fine dolorosa di una storia d’amore, sarebbe entrato nella casa del GF Vip 6 ritrovando la serenità accanto a Miriana Trevisan (con cui spera di poter riprendere il filo del discorso quando anche lei avrà lasciato la casa del programma). “Io sono entrato nella casa che mi ero già lasciato…Avevo degli screzi con lei…Non accettavo la distanza…”, ha dichiarato Biagio, ma la conduttrice Arianna David ha affermato pubblicamente di non credergli: “Non mi tornano le cose che dice Biagio…Se le dice lui…Le bugie che dici non mi tornano…Le bugie che stai spargendo a destra e a manca non mi tornano…”.

Quale sarà la verità sulla vicenda? Per il momento Biagio sembra essere rimasto abbastanza vago e in tanti si chiedono se abbia mentino o meno.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan

Al GF Vip è sbocciato un sentimento tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan e a tal proposito lui stesso ha confessato. “Io ho perso la testa per lei…Amo la sua libertà…Affronta le cose con leggerezza adesso…”

Anche Miriana – ancora all’interno della Casa – ha lasciato intendere di pensare ancora a Biagio e i fan non vedono l’ora di sapere cosa accadrà tra i due quando finalmente si rivedranno.

Biagio D’Anelli: i social bloccati

Attraverso i social Biagio D’Anelli ha fatto sapere di aver smesso di seguire i profili di Miriana perché, a suo dire, sarebbero gestiti da una persona che, evidentemente, ce l’avrebbe con lui.

“Poiché mi state scrivendo in tantissimi, riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose “estremamente importanti”: chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo. Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa. Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla. Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono”, ha dichiarato.