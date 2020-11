Tra le tendenze moda per la stagione invernale di quest’anno, occupano un posto di merito i maglioni oversize. Sia gli stilisti che i brand, luxury e low cost, ce ne hanno proposti di diverse tipologie, giocando su colori, lunghezze e fantasie.

Troviamo infatti una varietà incredibile di nuance, dalle pastello a quelle più autunnali fino a quelle più vivaci e fluo. Poi, misure crop o lunghe. Ma quali sono i migliori maglioni oversize per l’autunno inverno 2020 21? Ecco qui di seguito tutti i trend da conoscere.

Maglioni oversize autunno inverno 2020 21

La moda maglioni di quest’anno si ispira ai mitici anni ’80 e ’90 per vestibilità, comfort e stile, ma se ne distacca per un gusto più contemporaneo.

Abbiamo sì le maniche a sbuffo, il collo alto, lo scollo a V, le misure over, i cardigan corti e lunghi, ma il tutto rivisitato in chiave più attuale. Come non amarli? I maglioni sono poi tra gli elementi cardini dell’abbigliamento invernale, un vero e proprio must have, facile da abbinare con qualsiasi cosa. Gonne, pantaloni, tute, pantaloncini, e persino vestiti e salopette: c’è proprio l’imbarazzo della scelta! E anche per quanto riguarda mood e stili, i maglioni si adattano a diverse occasioni d’uso ed esigenze, si possono indossare sia di giorno che di sera.

Vediamo qui di seguito i migliori trend di stagione:

Maglione collo alto

Di super tendenza negli ultimi decenni del secolo scorso, il maglione con collo alto va portato rigorosamente oversize come la moda “vintage” insegna. Bellissimo da abbinare con gonne lunghe plissettate o mini skirt in pelle e ancora con dei jeans baggy. L’indispensabile da avere nell’armadio a portata di mano per qualsiasi evenienza. Sceglietelo in diversi colori, così da abbinarlo a diversi look.

Maglione scollo a V

Ecco che ritorna in auge un altro tipo di maglione molto in voga a cavallo tra fine 1900 e inizio 2000, il maglione oversize con scollo a V.

Consigliato da portare in colori eccentrici con una spalla scoperta, molto sexy e femminile, rende ogni look ancora più particolare e ricercato. Come abbinarlo? Con pantaloni in simil pelle aderenti e tronchetti.

Cardigan lungo

Il cardigan lungo è sempre molto attuale, non stanca proprio mai. Ma quest’anno ancora di più ci conquista per la sua versatilità: provatelo sopra a maglioni e camicie come mini cappottino. Renderete ogni look più stiloso e cool e non ve ne pentirete!

Cardigan corto

Oltre al cardigan lungo, per l’autunno inverno 2020 21 troviamo protagonista il cardigan corto. Elegante ma semplice, stiloso e versatile, è l’ideale da abbinare con qualsiasi capo, dai jeans alle gonne fino sopra a vestiti. Lo preferite in versione casual o più formale? A voi la scelta: l’unica cosa è che in base a come lo indosserete, dovrete cambiare scarpe e accessori.

Maglione con maniche a sbuffo

Infine, altro tipo di maglione di super tendenza quest’anno è quello con le maniche a sbuffo. Di ispirazione anni ’80, questo tipo di maglione rende ogni look più romantico e sofisticato, donando quell’aurea di eleganza mista a semplicità senza tempo. Provare per credere!