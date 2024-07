Chi è Benjamin Ingrosso? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Benjamin Ingrosso, chi è: età, canzoni

Benjamin Ingrosso è un cantante svedese con origini italiane, nonché cugino di secondo grado di Diodato. Benjamin è nato a Danderyd, in Svezia, il 14 settembre del 1997, ha quindi 26 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Ha due fratelli, Oliver e Bianca, anch’essi cantanti. Benjamin ha iniziato a cantare quando era ancora un bambino, vincendo anche una competizione all’età di 9 anni. La sua carriera musicaleè cominciata nel 2007 quando ha pubblicato una cover del singolo “Jag är en astronaut” di Linus Wahlgren, che lo ha fatto arrivare secondo nelle classifiche svedesi. Nel 2017ha partecipato al Melodiefestival, il concorso tramite cui la Svezia sceglie chi parteciperà all’Eurovision Song Contest. E’ nel 2018 però che riesce nell’intento, vincendo con il brano “Dance You Off”. All’Eurovision Song Contest di Lisbona si classifica quinto con 274 punti. Sempre nel 2018 Ingrosso si è esibito a Miss Italia, ma il vero successo nel nostro Paese l’ha ottenuto grazie al brano “Kyte“,uscito quest’anno, che ha davvero conquistato tutti, soprattutto in Italia.

Benjamin Ingrosso, chi è: il rapporto con Diodato

Benjamin Ingrosso è cugino di secondo grado del cantante italiano Diodato tramite suo zio Nicola. Inoltre, Benjamin, è anche cugino di primo grado di Sebastian Ingrosso, dj e membro degli Swedish House Mafia, poiché figlio dello zio Vito. Tornando a Diodato, nel corso di una intervista per radio Deejay, Benjamin Ingrosso ha parlato anche di lui e della sua famiglia. Ecco cosa ha detto il cantante svedese: “è incredibile, quando lo spieghi così è abbastanza surreale che facciano tutti parte della mia famiglia, ma sono molto orgoglioso di questo. Sono cresciuto in mezzo a così tanti talenti, tra i backstage degli spettacoli di mia mamma e i ristoranti che aveva mio padre. Quindi sono cresciuto con la musica nella mia testa e il profumo della focaccia nel mio naso.” Benjamin ha inoltre rivelato quelli che sono i cantanti italiano che conosce, ovvero Emma, Paola e Chiara, Alfa, Mahmood e i The Kolors, la cui canzone “Mal di gola“, è stata quella che ha ascoltato di più lo scorso anno.

Benjamin Ingrosso, chi è: fidanzata, vita privata

Come abbiamo appena visto, Benjamin Ingrosso è un cantante svedese con origini italiane, nonché cugino di secondo grado di Antonio Diodato, il vincitore del Festival di Sanremo del 2020 con il brano “Fai rumore”. Per quanto riguarda la sua vita privata, Benjamin è molto riservato ma pare che al momento sia single. Tempo da aveva rivelato di lavorare tanto e di avere quindi poco tempo per incontrare qualcuna. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 784mila follower. Inoltre, Benjamin Ingrosso, è uno degli ospiti di Battiti Live 2024, la manifestazione canora più attesa dell’estate e condotta quest’anno da Ilary Blasi e Alvin, con anche Rebecca Staffelli.