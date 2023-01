Il 5 gennaio 2023 è una data importante per i Baustelle; il gruppo di Charlie fa surf lancia un nuovo singolo, intitolato Contro il mondo.

Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi sono tornati alla riscossa e non vedono l’ora di fare conoscere al mondo la loro nuova creazione: scopriamone il testo e il significato.

Contro il mondo: il testo della nuova canzone dei Baustelle

Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata

Ricordi il primavera festival quando mi hai detto ciao e sei svenuta

Il giorno dopo nella camera a strisce blu dell’hotel ti sei spogliata

Dei quattro stracci da folletto freak da punkbestia chic e ti ho baciata

Non ho soldi in tasca e zero amici anche mia madre non la sento più

E anche se triste e dark e depressiva la tua musica mi tira su

Io voglio quello che vuoi tu

essere contro il mondo e invece averlo addosso in 120 mq di parquet

Avere un cane un taglio un figlio del successo

andare a leggere i giornali in un caffè

Svegliarsi tardi la mattina criticare

il grande vuoto la sinistra che non c’è

farsi di yoga e qualche droga supplicare di esser popolari Uh Uh Uh

In fin dei conti adesso è comodo fare un’analisi approfondita

invece solo cinque anni fa chiedevi aiuto senza via d’uscita

Fiore strappato sei venuta da me causando un’emorragia nella mia vita

Perché l’amore rende ciechi se c’è e non distingui Silvia Plath da un parassita

Che poi tuo padre ce li avesse i soldi a me non importava neanche più

E ti guardavo mentre nuda scrivevi le battute di una serie TV

dicevi

sono quello che sei tu

essere contro il mondo invece averlo addosso in 400 mq di parquet avere un cane un taglio un figlio aver successo

andare a leggere il giornale in un caffè

svegliarsi tardi la mattina criticare il grande vuoto la sinistra che non c’è

farsi di yoga o qualche droga supplicare d’essere popolari Uh Uh Uh

E un giorno ti ho scoperto a letto con un altro però non mi ha fatto male sai perché

perché siam tutti uguali cani nel deserto

io vivo contro il mondo invece ce l’ho addosso vivo di potere e sangue come te mi piace uccidere mentire aver successo

andare a bere a cazzeggiare in un caffè

mi sveglio presto la mattina lascio stare il grande vuoto la sinistra scelgo se farmi di coca o coca cola o canticchiare le canzoni estive Uh Uh Uh.

Il significato di Contro il mondo

Contro il mondo è lo specchio artistico tipico dei Baustelle, che ancora una volta si dimostrano al passo con i tempi e profondamente all’avanguardia nel riuscire a raccontare la realtà del mondo in cui ognuno vive.

Nel nuovo brano la nostalgia è tangibile, proprio come il forte desiderio di evasione da tutto. Una quotidianità in cui il praticare yoga si mischia al volere cazzeggiare in un caffè, o dove l’amore continua a rendere ciechi, per poi ritrovarsi a essere tutti uguali cani nel deserto.

Nonostante il male d’amore, i ricordi di una serata d’estate e la pelle nuda che si spoglia, siamo tutti parte di uno stesso mondo: i Baustelle, questo, lo sanno bene e lo scrivono a suono di stile come solo loro riescono a fare.

«[…] E anche se triste e dark e depressiva la tua musica mi tira su, io voglio quello che vuoi tu […]» – ed è proprio quello che fa la musica dei Baustelle, tirare su le anime e andare contro il mondo, con un soffio di nostalgia.