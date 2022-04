L’ 11 aprile 2022 su Italia 1 andrà in onda il secondo appuntamento di Battiti Live con MSC Crociere – Il Viaggio della musica. La puntata è prevista per le 21:15. Scopriamo qualcosa in più sulla scaletta e sulle anticipazioni delle seconda puntata.

MSC Battiti Live: scaletta e anticipazioni seconda puntata

È arrivata la nuova versione del Battiti Live, il Battiti Live MSC Crociere- Il viaggio della musica. Il nuovo format è ambientato su una nave da crociera che toccherà quattro porti del Mar Mediterraneo. Dopo il debutto di giovedì scorso, l’11 aprile 2022, prosegue il viaggio itinerante di Battiti Live 2022 con il viaggio della musica sulla nave da crociera con la seconda puntata.

Come accade per il Battiti Live tradizionale anche in questo caso la protagonista principale è la musica non solo italiana ma anche internazionale. Alla guida di questo evento musicale ci saranno Elenoire Casalegno e Niccolò De Devitiis che presenteranno i diversi artisti nazionali e internazionali che si esibiranno sul palco della MSC. Per questo format itinerante, le radio ufficiali sono RadioNorba, R101 e Radio105.

Scaletta

Tra gli artisti che si esibiranno nella seconda puntata ci sono coloro che hanno partecipato al Festival di Sanremo come: Aka7even, Michele Bravi, Dargen D’Amico, Giusy Ferreri, Irama, Noemi e Rkomi.

Poi ci sarà Tommaso Paradiso, impegnato ultimamente con il suo nuovo tour Space Cowboy Tour. Ci sarà anche Elodie, che è in vetta alle classifiche grazie alla suo ultimo singolo Bagno di mezzanotte. Troveremo anche i The Kolors, il famoso gruppo italiano che ha vinto Amici nel 2015, Ermal Meta, i Room9, un giovane trio di produttori italo-elvetico insieme alla giovane artista uscita da X Factor 2021, Nika Paris. Si aggiungeranno allo show anche artisti internazionali come gli Ofenbach, il duo francese e i Topic.

Anticipazioni

Dopo il debutto di MSC Crociere – Il Viaggio della musica lo scorso 31 marzo, c’è un cambio di programmazione del format che passa dal giovedì sera al lunedì sera. L’11 aprile 2022 su Italia 1, per la seconda puntata la nave da crociera, dopo essere partita da Palermo toccherà uno dei tre porti del Mar Mediterraneo: Malta, Barcellona e Marsiglia.