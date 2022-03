Battiti Live presenta Msc Crociere – Il viaggio della musica: cast e anticipazioni

Dopo le piazze, arriva in alto mare il nuovo spin-off di Battiti Live. Ambientato su una nave da crociera e precisamente come si legge dal titolo, su una MSC Crociera. La grande musica torna su Italia 1 a partire dal 31 marzo 2022 e lo fa in grande stile.

Scopriamo il cast e le anticipazioni sul Battiti Live MSC Crociere.

Battiti Live Msc Crociere

Nel frattempo che attendiamo la prossima estate accompagnata dalla musica del classico Battiti Live in collaborazione con Radio Norba, i telespettatori potranno movimentare le proprie serata con un nuova versione del festival musicale e cioè Battiti Live MSC Crociere- Il viaggio della musica. Lo spin-off è ambientato su una nave da crociera ed attraverserà le città più belle d’Italia.

A bordo delle grande Msc Crociere si esibiranno tantissimi, grandi e bravi, artisti della scena italiana e non solo. Lo scopo del programma, come già anticipato sui promo targati Mediaset, consiste nel riportare in prima serata la musica italiana. Il programma andrà in onda il 31 marzo 2022 su Italia 1. L’appuntamento fisso sarà di giovedì e il format è formato da 4 puntate.

Il cast

Il conduttori di questo nuovo spin-off, firmato Mediaset sono due volti conosciuti ma nuovi: la bravissima Elenoire Casalegno e la Iena Nicolò De Vitis.

Spetterà loro presentare i vari artisti che si susseguiranno sul palco ed intrattenere il pubblico da casa tra un’esibizione e l’altra. Elenoire Casalegno è molto entusiasta del programma, infatti, dichiara:

Apprezzo che i nuovi artisti suonino uno o più strumenti e scrivano i testi. E adoro questo progetto: in passato ho condotto tanti programmi musicali, come “Jammin” e “Tribe Generation”. Per me è un ritorno alle origini.

Nel cast, inoltre, ci sarà un volto noto del Battiti Live è cioè quello dell’inviata Mariasole Pollio . Ma scopriamo gli artisti che si esibiranno a breve a bordo della nave:

Fedez: alla luce degli ultimi eventi probabilmente la sua presenza non è più sicura.

alla luce degli ultimi eventi probabilmente la sua presenza non è più sicura. Guè Pequeno: noto rapper e produttore discografico italiano.

noto rapper e produttore discografico italiano. Tananai: il cantautore che ha esordito quest’anno al Festival di Sanremo.

il cantautore che ha esordito quest’anno al Festival di Sanremo. Dargen D’amico: cantautore, rapper e produttore discografico che ha partecipato quest’anno al Festival di Sanremo.

cantautore, rapper e produttore discografico che ha partecipato quest’anno al Festival di Sanremo. La Rappresentante di lista : il duo italiano che ha spopolato con il proprio brano “Ciao,Ciao”.

il duo italiano che ha spopolato con il proprio brano “Ciao,Ciao”. Sangiovanni : cantante e rapper italiano.

Elodie: cantante italiana. Raggiunge la propria fama sia per essere stata una cantante di Amici e poi per essere aver partecipato a Sanremo nel 2017.

cantante italiana. Raggiunge la propria fama sia per essere stata una cantante di Amici e poi per essere aver partecipato a Sanremo nel 2017. The Kolors: gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010.

gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010. Fred de Palma: il cantante più amato negli ultimi anni.

il cantante più amato negli ultimi anni. Aka7even: in passato tra i concorrenti nel cast di Amici e reduce dal Festival di Sanremo 2022.

in passato tra i concorrenti nel cast di Amici e reduce dal Festival di Sanremo 2022. Tancredi : ex concorrente di amici di Maria De Filippi.

ex concorrente di amici di Maria De Filippi. Matteo Romano: il giovane cantante vincitore di Sanremo Giovani 2021.

il giovane cantante vincitore di Sanremo Giovani 2021. Mr Rain: rapper bresciano.

rapper bresciano. Deddy: ex volto di Amici di Maria De Filippi.

Inoltre, a questi andrebbero aggiunti altri artisti internazionali come Ofenbach, Topic, Alice Merton e Justin Quiles.