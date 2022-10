Dopo anni di convivenza, finalmente l'altare: nel 2012 Barbara Lombardo e Totò Schillaci decidono di dirsi "sì" per la vita, tra parenti stretti e amici

Barbara Lombardo ha rapito il cuore del grande Salvatore Schillaci; dopo la fine della relazione con la prima moglie, infatti, il calciatore si era detto “allergico al matrimonio”, fino a quando è arrivata lei a fargli cambiare idea.

Donna molto riservata, Barbara Lombardo è riuscita a fare tornare il sorriso a Totò Schillaci e la coppia sarà insieme per la nuova avventura con Pechino Express 2023: scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Barbara Lombardo: che cosa sappiamo della moglie di Totò Schillaci?

Non si hanno moltissime informazioni sulla vita privata di Barbara Lombardo; pur essendo sposata con uno dei principali volti del calcio italiano, le informazioni in merito a Lombardo non sono numerose.

Donna molto riservata, Babara Lombardo vive a Palermo con la famiglia e svolge la professione di dentista, ma stando ai vari rumors circolanti sul web, sembrerebbe avere alle spalle un passato interno al mondo della moda; in particolare, Lombardo avrebbe lavorato come modella e avrebbe anche partecipato alle regionali di Miss Italia.

La riservatezza che da sempre mostra fa sì che sia quasi del tutto impossibile riuscire a rintracciarla anche sui social media.

L’amore nato con Salvatore Schillaci

Stando al suo rapporto d’amore con l’ex calciatore Totò Schillaci, Barbara Lombardo è considerata da quest’ultimo la sua “vera salvezza”. Dopo la fine del matrimonio con Rita Bonaccorso, infatti, l’ex campione aveva dichiarato di essere “diventato allergico” alle nozze, ovviamente prima di conoscere Barbara Lombardo.

La donna, infatti, è riuscita a conquistarlo al punto da portarlo all’altare nel 2012, dopo una convivenza durata qualche anno.

“Abbiamo convissuto, mancava la ciliegina sulla torta” – aveva dichiarato Schillaci, e così è stato. Le nozze, celebrate presso la meravigliosa Villa Niscemi a Palermo, situata nella Piana dei Colli, ha visto la presenza di amici e parenti stretti. Tra questi anche Jessica, Mattia e Nicole, i tre figli del calciatore e Alberto, il figlio di Barbara Lombardi.

“Mia moglie Barbara mi ha cambiato la vita; è intelligente, solare. […] è una ragazza bella e semplice che sa conquistare tutti“. Pare proprio che Schillaci abbia finalmente ritrovato la serenità che tanto desiderava e pare proprio che Barbara Lombardo sia stata la sua vera luce.

Oggi Lombardo, oltre a essere un’odontotecnica, gestisce il centro sportivo nato proprio dalle mani del marito. Sapevate che da piccolina la chiamavano “selvaggia”? La motivazione? La sua attitudine all’avventura, sebbene abbia sempre partecipato a viaggi organizzati.

Ed ecco che cade a pennello un nuovo viaggio: Barbara Lombardo parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express proprio con il marito Totò Schillaci. Un nuovo viaggio, una nuova e grandissima sfida, nulla di organizzato e nulla di perfetto: il suo spirito avventuriero la aiuterà a completare le incredibili sfide e le altrettanto faticose prove che il programma presenterà a lei (e al marito)? Chi può dirlo, ma quando il senso di avventura e di esplorazione fanno parte dell’animo umano, non sarà poi cos difficile riuscire a farlo emergere, spingendo e dedicando anima e corpo agli obiettivi.

In bocca al lupo a Barbara Lombardo e Totò Schillaci: tutto è pronto.