Scopriamo insieme chi è Giuseppe Scagliola, l’uomo che ha dato un bacio a Sonia Bruganelli. Un bacio immortalato dal settimanale Vero, che ha subito scatenato il gossip sulla ex moglie di Paolo Bonolis.

Bacio bollente tra Sonia Bruganelli e Giuseppe Scagliola

Sono arrivate delle voci di un nuovo amore per Sonia Bruganelli, con tanto di foto pubblicate sul settimanale Vero, che ha immortalato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip mentre bacia un uomo misterioso. Il magazine ha subito fatto notare che in realtà tutto è accaduto davanti all’ex marito Paolo Bonolis, che era presente in quella circostanza. La verità ovviamente è un’altra ed è ben diversa dall’idea che Sonia Bruganelli abbia trovato un nuovo amore. Nella foto è stato mostrato un bacio scherzoso, tra amici, visto che non è neanche dato proprio completamente sulle labbra, ma sotto al naso e sul mento. Un gesto scherzoso che si può fare con un amico, senza nessun tipo di malizia. Visto che le voci su una presunta nuova relazione si sono subito scatenate, la stessa Sonia Bruganelli ha deciso di fare chiarezza. Con il suo solito modo ironico, la ex moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato la foto scattata dal giornale nelle sue storie su Instagram, commentando in tono scherzoso. “Auguri nuovo uomo della mia vita” ha scritto, taggando la persona in questione. Un modo per ridere su queste voci, totalmente fuori luogo, dopo questo bacio decisamente amichevole, che non ha nulla a che vedere con una nuova fiamma.

Giuseppe Scagliola bacia Sonia Bruganelli: chi è l’uomo?

Giuseppe Scagliola è un grande amico della famiglia Bruganelli-Bonolis. Si tratta di uno degli autori di Ciao Darwin, programma televisivo condotto da Paolo Bonolis, con Luca Laurenti, di cui anche Sonia Bruganelli è un’autrice. Aprendo il profilo Instagram di Giuseppe Scagliola, si nota che l’ultima foto pubblicata è delle sue nozze, avvenute recentemente, ovvero il 10 giugno di quest’anno. È evidente che tra lui e la Bruganelli ci sia solo una splendida amicizia e un rapporto di grande complicità, fatto di momenti scherzosi e divertenti. La foto pare sia stata scattata proprio alla cena di chiusura delle riprese dell’ultima edizione di Ciao Darwin, in presenza anche di Paolo Bonolis. Recentemente il nome di Sonia Bruganelli è stato avvicinato a quello della trasmissione Ballando con le stelle. Ci sono delle voci secondo cui potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione. “Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare” ha dichiarato un po’ di tempo fa Sonia Bruganelli. Dopo queste sue parole qualcuno ha iniziato a pensare che possa essere entrata a far parte della giuria del programma. Sicuramente in questo momento sta pensando più alla sua carriera e alla sua famiglia che alla ricerca di un nuovo amore, a differenza di quanto si diverte ad insinuare il gossip.