Guida di stile: scopri come abbinare la minigonna in questo autunno 2024.

L’autunno 2024 è finalmente arrivato, portando con sé tante nuove tendenze irresistibili. Tra i must have di questa stagione spicca la minigonna, perfetta per creare look chic e versatili. Scopri con noi come abbinarla!

Autunno 2024, come abbinare la minigonna? Idee di stile

Con l’arrivo dell’autunno, le passerelle si tingono di calde sfumature e le texture avvolgenti iniziano a dominare i nostri armadi. Tra i capi più versatili della stagione, la minigonna si distingue per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi occasione, creando un connubio perfetto tra femminilità e comfort. Spesso associata a look estivi, la minigonna può diventare un protagonista indiscussi dei nostri outfit autunnali. Ecco alcune idee di stile per abbinarla al meglio:

Minigonna in denim e maglione oversize

Un modo semplice e chic per indossare la minigonna in autunno è abbinarla a un maglione oversize. Scegli una minigonna in denim e completa con un maglione morbido in tonalità neutre o pastello. Aggiungi un paio di stivaletti in pelle e un berretto per un tocco trendy e casual.

Se desideri un outfit più sofisticato, prova a indossare una minigonna in pelle con una camicia elegante. Opta per una camicia in seta o cotone con dettagli come pizzo o volant per aggiungere un tocco di femminilità. Completa il look con collant opachi e un paio di tacchi alti. Non dimenticare una giacca di pelle o un blazer per affrontare le fresche serate autunnali con stile.

La minigonna a pieghe è classico intramontabile da avere nel tuo guardaroba autunnale. Abbinala a un maglione a collo alto e stivali al ginocchio in camoscio o pelle. Questo look non solo è elegante, ma anche caldo e confortevole. Completa il tutto con una sciarpa chunky e una borsa a tracolla per un tocco di praticità.

Minigonna in tweed e giacca coordinata

Per un look più formale, scegli una minigonna in tweed da abbinare a una giacca coordinata. Opta per una camicia bianca sotto per mantenere uno stile impeccabile e completa il tutto con mocassini o ballerine, per un tocco di eleganza senza tempo.