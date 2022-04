Elegante, sensuale e allo stesso tempo sicura di sé… così è apparsa Andrea Delogu in una foto condivisa su Instagram. La conduttrice è stata infatti immortalata in un ristorante con in mano un calice e attorniata da vasi con fiori colorati. Eppure, non è l’unico dettaglio che i fan hanno notato.

Nello scatto Andrea ha indossato un vestito nero dalla scollatura importante che ha accompagnato dolcemente le sue forme. Inutile dire che il post è stato immediatamente “invaso” dai commenti, molti dei quali scritti da personaggi molto noti dello spettacolo come Antonella Clerici o ancora Natasha Stefanenko.

Andrea Delogu mostra una scollatura che lascia senza parole

Se l’abito è stato in grado di fare breccia sui propri follower, possiamo certamente dire altrettanto sull’essenzialità del suo outfit: i lunghi capelli rosso fuoco sono stati tenuti legati con una coda alta che ha enfatizzato ulteriormente la zona del décolleté.

Il tutto è stato impreziosito dagli orecchini che sono diventati il vero “punto luce” di questo look. Al collo, lasciato completamente scoperto, non vediamo infine nessuna collana.

Chi ha scattato la foto?

Una delle domande che ci si è posti è la seguente: chi avrebbe fotografato Andrea Delogu al ristorante? Stando a quanto emerge dal post sui social, si potrebbe trattare del modello 23enne Luigi Bruno il cui tag appare sotto alle parole di accompagnamento.

I due, stando a quanto ha reso noto il settimanale Oggi nelle scorse settimane, avrebbero iniziato a frequentarsi circa una decina di mesi fa.