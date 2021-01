I fan della serie sono stati finalmente accontentati. La protagonista assoluta, amante della moda Sarah Jessica Parker, l’attrice e regista Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno infatti confermato che torneranno a rivestire i panni delle amiche Carrie, Miranda e Charlotte per Just Like That, una miniserie di 10 episodi ufficializzata come seguito di Sex And The City.

Tutto come prima, o quasi.

Qualcuno infatti, sembrerebbe mancare all’appello. A non prendere parte al seguito della fortunata serie è proprio una delle quattro amiche newyorkesi. Si tratta di Kim Cattrall, che avrebbe dovuto tornare a rivestire i panni di Samantha, l’amica notoriamente allergica ai legami affettivi. Ma perché la 64enne canadese, avrebbe preso questa decisione?

Sex And The City: Samantha ci sarà?

Se le altre attrici si sono sempre dichiarate favorevoli a girare un seguito della serie che le ha portate al successo, chi non è mai stata della stessa opinione è proprio Kim Cattrall, la Samantha di Sex And The City.

L’attrice sembra aver dato una silenziosa conferma lasciando un like molto eloquente al tweet di un fan. Proprio su Twitter infatti, un utente aveva dichiarato che nonostante fosse dispiaciuto per la mancanza della Cattrall nel cast, l’ammirava per aver scelto di fare ciò che era meglio per lei.

Il like della Cattrall sembra quindi essere una conferma della decisione di non partecipare alle registrazioni della serie, già espressa un mese fa durante un’intervista fatta dal podcast del Women’s Prize for Fiction.

Kim Cattrall aveva dichiarato di sentirsi fortunata per aver avuto la possibilità di scegliere di non dover più filmare Sex And The City. Perché? Stando alle parole dell’attrice, non si sarebbe sentita brava nel fare qualcosa che non avrebbe voluto fare davvero.

Kim Cattrall e i rapporti con le colleghe

È ormai noto che Kim Cattrall non sia in buoni rapporti con il resto del cast, che considera solo colleghe, ma sicuramente non amiche, come lo sono le loro controparti nello show. In particolare è ormai nota agli appassionati di gossip, la voce che Kim Cattrall nutrisse del disappunto soprattutto verso la star principale della serie, Sarah Jessica Parker, “colpevole” di ricevere un cachet più alto rispetto alle co-star.

Dal canto suo, la Parker ha sempre affermato che tra le due non c’è mai stata alcuna lotta, ricordando con un certo trasporto l’incredibile esperienza condivisa con la Cattrall e le altre colleghe, grazie allo show.