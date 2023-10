Perché è meglio utilizzare cosmetici naturali? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Anche i vip utilizzano cosmetici naturali: perché dovresti sceglierli anche tu

Anche tra i vip la scelta per quanto riguarda i cosmetici va molto spesso su quelli naturali. Anzi, la maggior parte delle celebrities che hanno lanciato la propria linea di cosmetici ha scelto prodotti bio. La prima è stata l’attrice Gwyneth Paltrow, che oggi è considerata una vera e propria guru della bellezza, anche per merito del suo blog Goop. I cosmetici creati dall’attrice sono naturali, lei stessa ha definito la sua linea come “natural and organic skin care”. La Paltrow però non è appunto l’unica ad aver scelto di lanciare una linea di cosmetici naturali. Abbiamo ad esempio la supermodella Miranda Kerr che ha fondato il brand Kora Organic, con prodotti che contengono esclusivamente ingredienti naturali e biologici, o anche l’attrice Jessica Alba con The Onest Company. Di recente anche l’ex nuotatrice Federica Pellegrini ha lanciato la propria linea, con 12 prodotti veloci e naturali. Restando in Italia, troviamo anche la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi con la sua linea di prodotti skincare formulati con ingredienti naturali. Ma, perché è meglio scegliere cosmetici naturali? Vediamo adesso insieme 10 motivi per farlo.

Cosmetici naturali: 10 motivi per sceglierli

Come abbiamo appena visto sono tante le star che prediligono i cosmetici naturali anziché quelli artificiali. Vediamo adesso insieme 10 motivi per cui è appunto meglio scegliere prodotti di origine naturale: