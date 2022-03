La puntata di Amici che andrà in onda il 26 marzo è stata registrata il 24, e sul web sono già circolate indiscrezioni su chi sarà l’eliminato e chi finirà al ballottaggio.

Amici 2022: le anticipazioni

Secondo i rumor in circolazione ad essere eliminato dalla seconda puntata del serale di Amici sarà il cantante Calma, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Secondo le anticipazioni circolate in rete chi finirà al ballottaggio sono invece il ballerino Christian Stefanelli e il cantante Crytical, ma per avere conferme in merito non resta che attendere la messa in onda dell’attesissima puntata del serale.

L’ospite della puntata sarà Irama, che porterà il brano presentato a Sanremo Ovunque sarai.

I concorrenti rimasti in gara

Se si conta dunque l’eliminazione di Calma dallo show, nella squadra di Zerby e Alessandra Celentano sono rimasti LDA, Luigi Strangis e i ballerini Carola Puddu, Leonardo Lini e Michele Esposito.

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ci sono invece i cantanti Albe e Crytical, i ballerini Dario Schirone e John Erik De La Cruz. Infine, per quanto riguarda Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro i concorrenti rimasti in gara sono Aisha, Alex e Sissi e i ballerini Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano e Serena Carella.

In tanti tra i fan del programma si chiedono chi riuscirà a portare a casa la vittoria di questa edizione, che fin dall’inizio ha raggiunto ottimi risultati di share.

Per sapere chi si aggiudicherà la vittoria del programma non resta che attendere e sono tanti i fan del programma che hanno scelto il loro beniamino (o la loro beniamina) nella scuola di Amici.