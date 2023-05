Lorella Cuccarini, il look per la finalissima di Amici 2023

Nella serata di domenica 14 maggio 2023 è andata in onda la finalissima di Amici di Maria De Filippi. Una serata molto emozionante per i ragazzi e i professori. Scopriamo insieme i dettagli del look scelto da Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini: il look per la finalissima di Amici

Nella serata di domenica 14 maggio 2023 è andata in onda, in diretta su Canale 5, la tanto attesa finalissima di Amici di Maria De Filippi. Anche questa edizione è giunta al termine, con la vittoria assoluta di Mattia Zenzola, ballerino di Raimondo Todaro. È stata una serata ricca di grandi emozioni, dopo un lungo percorso che gli allievi della scuola e gli insegnanti hanno affrontato insieme. Una serata in cui ad emozionarsi non sono stati solo i ragazzi, ma anche i loro professori, che dopo tanto tempo condiviso insieme hanno dovuto lasciar volare i propri allievi, soddisfatti e orgogliosi dei risultati raggiunti. Tra gli insegnanti più amati c’è sicuramente Lorella Cuccarini, che quest’anno ha dato anche prova di essere sempre in perfetta forma e una meravigliosa ballerina. In occasione della serata finale di questa edizione del talent show, Lorella Cuccarini, che sui social ha mostrato chiaramente di essere schierata dalla parte di Angelina, ha scelto un look che ha immediatamente conquistato tutti. Un look perfetto per la sua forma fisica davvero invidiabile, che ha risaltato le sue curve e di un colore che ora va anche molto di moda. L’outfit scelto ha sicuramente attirato l’attenzione, tanto che se ne è parlato anche sui social network. In molti si sono chiesti dove avesse comprato il vestito per la serale di Amici e ora è il momento di svelarvi tutti i dettagli. Il look dell’insegnante di canto è stato sicuramente uno dei più apprezzati della serata, anche se bisogna ammettere che per un’occasione così speciale hanno scelto tutti un outfit molto elegante. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’outfit scelto da Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini alla finale di Amici: l’outfit per l’occasione

Lorella Cuccarini riesce sempre a conquistare tutti, con la sua grande bellezza, il suo talento e il suo carattere solare. Anche quest’anno è stata tra le insegnanti preferite della scuola di Amici di Maria De Filippi e in occasione della finalissima ha deciso di sfoggiare un look che non è passato inosservato. Nelle ultime settimane, da quando è iniziato il serale, Lorella Cuccarini ha dimostrato di essere ancora un’eccellente ballerina, nelle sue esibizioni di grande successo in compagnia del collega Emanuel Lo. In tutte queste occasioni ha mostrato il suo incredibile talento, che non diminuisce con gli anni che passano, e la sua perfetta forma fisica. Un forma fisica che è stata notevolmente risaltata dall’outfit scelto per la serata della finalissima. Lorella Cuccarini ha optato per una tuta intera, la Zelig Jumpsuit della collezione La Petite Robe di Chiara Boni. Si tratta di una tuta intera, di colore azzurro chiaro, con brillantini. Il costo di questa tuta è di 600 euro. Un abito davvero molto bello, che Lorella Cuccarini ha deciso di abbinare ad un paio di scarpe argentate e molto brillanti firmate Casadei.