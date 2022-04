Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica, opinionista e conduttrice televisiva italiana. Oggi è l’insegnate di canto nel talent show di Amici di Maria de Filippi. Scopriamo chi è Anna Pettinelli.

Chi è Anna Pettinelli

Nata a Livorno il 28 gennaio del 1957, è una conduttrice radiofonica famosa è volto noto di radio RDS.

All’età di 16 anni inizia a lavorare in diverse radio locali in Toscana. Dal 1985 è entrata a far parte della famiglia di Radio RDS di cui è responsabile anche del coordinamento degli speakers. Negli anni ha lavorato in televisione come conduttrice ha presentato sei edizioni di Discoring, dal 1982 al 1987, due edizioni del Festival di Sanremo, quello del 1983 e 1986 e due edizioni di Disco per l’estate, quella del 1984 e 1985.

In questi anni, Anna Pettinelli, ha lavorato anche in qualche film come Sapore di mare 2 – Un anno dopo e in tempi recenti a recitato nei film Forever, Young e Che vuoi che sia. Negli anni 2000 ha condotto diversi programmi e partecipa in diversi programmi, La fattoria, Pomeriggio 5 e Vieni da me di Rai 1, come opinionista. Nel 2019 è stata ingaggiata come insegnante di canto del talent show Amici di Maria de Filippi e lo stesso anno partecipa come concorrente a Temptation Island Vip con il compagno Stefano Macchi.

Da settembre 2020 è l’opinionista del programma televisivo di Rai 1 La vita in diretta.

Vita privata

Non si sa molto della vita privata della speaker italiana. Sappiamo solo che il suo fidanzato è Stefano Macchi, attore e doppiatore italiano. Inoltre, è madre di Carolina Russi, nata da una relazione precedente, che ha partecipato all’edizione del 2014 di The Voice of Italy.