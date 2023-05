Dopo il grande successo dell’edizione 2023, Amadeus si dava già per confermato alla conduzione del Festival di Sanremo 2023. A quanto pare, però, alcune indiscrezioni starebbero mettendo in dubbio la sua presenza per Sanremo 2024: che il palco dell’Ariston debba salutare per sempre il noto conduttore?

Amadeus non condurrà Sanremo 2024? Le indiscrezioni

Sono quattro le edizioni del Festival di Sanremo finora condotte da Amadeus. Dal 2020 al 2023 il conduttore de I soliti ignoti ha portato la kermesse sanremese a un livello nuovo di messa in scena, accogliendo artisti nuovi e facendo dell’inclusività un grande punto di forza. Il successo dell’ultima edizione, quella del 2023, lo aveva visto essere confermato proprio dalla stessa Rai. Il comunicato stampa, infatti, parlava chiaro:

Sarà Amadeus il Direttore Artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Così è stato concordato questa mattina durante un incontro nel quale l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il Direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio.

Erano queste le parole a fine Festival e Amadeus si era detto molto contento, ma soprattutto onorato, di potere avere nuovamente la possibilità di condurre un evento così importante come quello di Sanremo.

Nel mese di maggio 2023, però, nuove indiscrezioni stanno prendendo sempre più piede e pare che la presenza di Amadeus sul palco dell’Ariston non sia poi così sicura. Ad allargare il dubbio ci ha pensato anche l’amico e collega Fiorello, che in diretta a Viva Rai 2 ha dichiarato di avere sentito Amadeus e che questo gli avrebbe confessato: «Non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo […]». Insomma, pare che il comico abbia scambiato quattro chiacchere con il conduttore e tra le altre cose sarebbe emerso il grande (e inaspettato) dubbio su una sua eventuale mancanza a Sanremo 2024. Nulla è stato confermato, perciò parlare di certezze è ancora piuttosto prematuro. Considerando il grande successo che le ultime edizioni del Festival di Sanremo hanno avuto, è quasi impensabile immaginare la nuova edizione 2024 senza di lui. Si attendono ovviamente aggiornamenti e la speranza è che Amadeus possa tornare a fare il suo apprezzato lavoro su quel palco musicale.

Amadeus non condurrà Sanremo 2024? I dubbi continuano

L’ombra nebulosa continua a volare densa sull’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Dopo che Fiorello ha sganciato la sua “bombetta” in diretta su Viva Rai 2, il web è impazzito di domande e di punti interrogativi riguardo la presenza o meno di Amadeus alla kermesse musicale. Pare che i dubbi ancora circolino imperterriti: tra chi dice che il conduttore non ci sarà più e chi, invece, sostiene che Amadeus e la Rai stiano tranquillamente già lavorando alla nuova edizione, la limpidezza non è molto attuale. Sicuramente una cosa è certa: avere di nuovo Amadeus alla conduzione di Sanremo 2023 significherebbe stare al passo con i tempi, così come significherebbe share alto, sketch comici, espressioni facciali spontanee e attimi di panico da “il bello della diretta”.