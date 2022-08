Alessandra Amoroso tutto accade a San Siro: quando vederlo in tv, dove, scaletta

Alessandra Amoroso sbarca in tv con il suo Tutto Accade a San Siro: giovedì 1 settembre 2022 sarà trasmesso su Canale 5 in prima serata.

Il 13 luglio 2022 Alessandra Amoroso è salita su uno dei palchi italiani più famosi, lo Stadio San Siro di Milano con il suo ultimo tour Tutto Accade. Più di 42 mila persone si sono riunite per vivere l’esperienza magica del live e il risultato è stato talmente incredibile che Mediaset ha deciso di trasmettere in televisione l’intero show!

Non è la prima volta che la rete decide di dedicare spazio alla cantante ex allieva di Amici; ricordiamo infatti che nel dicembre 2019 Mediaset le ha dedicato una giornata intera in occasione dei suoi dieci anni di carriera, mentre nel 2016 ci fu la messa in onda del Vivere a Colori Tour e, due anni prima, il concerto all’Arena di Verona collegato al suo Amore Puro Tour.

Ora tutto è pronto per il debutto di Tutto Accade a San Siro: siete pronti?

Tutto Accade a San Siro sbarca in tv: quando vederlo

La vera domanda è: quando sarà mandato in onda il super concerto di San Siro? Manca davvero poco, poiché Tutto Accade a San Siro arriverà in prima serata su Canale 5 il 1 settembre 2022.

L’esperienza sarà a tutto tondo: oltre due ore e mezza di canzoni, più di 90 ballerini diretti da Veronica Peparini, la coreografa ed ex insegnante del talent show Amici, 8 musicisti che da sempre accompagnano la cantante salentina e, infine, un’orchestra composta da niente meno che 47 elementi!

Non solo musica quindi, ma un vero e proprio spettacolo arricchito da una scenografia mozzafiato, effetti speciali e una Alessandra Amoroso dagli outfit straordinari.

La scaletta del concerto: tutte le canzoni di Alessandra Amoroso

Tutto Accade a San Siro Tour è la storia di Alessandra Amoroso, è lo specchio che riflette l’inredibile percorso che la cantante ha affrontato e vissuto, successo dopo successo in 14 e ricchissimi anni di carriera. Emozioni, lacrime, passione e dedizione sono gli elementi che si ritrovano nelle sue canzoni, che da quel lontano Amici ancora coinvolgono migliaia di persone.

Non è ancora molto chiaro come sarà gestita la messa in onda del concerto e che cosa sarà trasmesso, ma di seguito lasciamo la scaletta di tutte le canzoni portate sopra il palco:

AleAleAle Tutte le volte Il bisogno che ho di te Avrò cura di tutto La stessa Che sapore ha Un senso ed un compenso Canzone Inutile Buongiorno Una strada per l’allegria Trova un modo Amore puro / Difendimi per sempre (con Dardust) Stupida / Stella incantevole Ti aspetto / È vero che vuoi restare Sul ciglio senza far rumore / Urlo e non mi senti Estranei a partire da ieri / Senza nuvole Tutte le cose che io so Il nostro tempo Immobile Forza e coraggio Tutto accade A tre passi da te (con i Boomdabash) Mambo salentino (con i Boomdabash) Karaoke (con i Boomdabash) Simmetria dei desideri/Il mio stato di felicità Vivere a colori Comunque andare Piuma Camera 209 Sorriso grande

Alessandra Amoroso ce l’ha fatta grazie alla sua forza di volontà e, soprattutto, grazie all’amore e all’attaccamento di tutti i suoi fan: “[…] voglio dire una cosa dalla ragazzina del 2008 alla donna del 2022: Grazie.

E grazie a voi per questi 14 meravigliosi anni di noi” – e noi non vediamo l’ora di vivere quella grande esperienza che è stata San Siro.