Al Bano Carrisi: pronto a tornare sul palco dopo l’intervento

Dopo un intervento per problemi vocali, il cantante è pronto per Sanremo.

Un intervento risolutivo per Al Bano

Al Bano Carrisi, il celebre cantante italiano, ha recentemente affrontato un intervento chirurgico per risolvere alcuni problemi vocali che lo affliggevano. A 81 anni, il suo spirito combattivo e la sua determinazione non sembrano affievolirsi. Dopo l’operazione, avvenuta presso La Casa di Cura Villa del Rosario a Roma, Al Bano ha rassicurato i suoi fan, dichiarando: “Sto già benissimo, e sono più che pronto per Sanremo”. La sua voglia di tornare sul palco è palpabile, e i suoi sostenitori non possono che gioire per la sua pronta ripresa.

Dettagli sull’intervento

Il problema principale che ha portato Al Bano a sottoporsi a un intervento era una raucedine persistente, causata da una sinusite che influisce sulle corde vocali. Il professor Lino Di Rienzo Businco, che ha eseguito l’operazione, ha spiegato che si è trattato di un intervento mini invasivo, della durata di circa venti minuti, che ha permesso di ripristinare la funzionalità delle vie respiratorie senza danneggiare le corde vocali. Questo tipo di chirurgia avanzata non solo migliora la respirazione, ma ha anche un impatto positivo sulla qualità della vita e sulle performance vocali dell’artista.

Il supporto della famiglia e il futuro musicale

La moglie di Al Bano, Loredana Lecciso, ha espresso il suo sollievo per l’esito positivo dell’operazione, nonostante fosse a Milano per un suo intervento. Ha rassicurato i figli, affermando che il loro padre è un “Highlander” e che tutto andrà bene. Con la voce finalmente in forma, Al Bano è più determinato che mai a partecipare al Festival di Sanremo. Ha già inviato tre brani a Carlo Conti e spera di poter tornare sul palco come concorrente, un desiderio che ha espresso anche lo scorso anno. La sua passione per la musica e il desiderio di competere lo spingono a voler chiudere il cerchio della sua carriera proprio sul palco dell’Ariston.