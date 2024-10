Addio a Teri Garr, l’attrice che ha incantato Hollywood

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Teri Garr, un’attrice che ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori con la sua comicità e il suo talento. Morta il 29 ottobre all’età di 79 anni, Garr ha lasciato un’eredità indelebile nel panorama cinematografico, grazie a ruoli iconici come quello di Inga in Frankenstein Junior. La sua carriera, iniziata negli anni ’60, è stata costellata di successi e riconoscimenti, ma anche di sfide personali che l’hanno vista combattere contro la sclerosi multipla.

Una carriera brillante e indimenticabile

Teri Garr è stata una delle attrici più versatili della sua generazione. Con un talento naturale per la comicità, ha saputo destreggiarsi tra ruoli drammatici e comici, dimostrando una capacità unica di far ridere e commuovere. Nata nel 1944, ha iniziato la sua carriera come ballerina, ma è rapidamente passata alla recitazione, lavorando con grandi nomi del cinema come Mel Brooks e Steven Spielberg. La sua interpretazione in Tootsie, che le valse una nomination agli Oscar, è solo uno dei tanti esempi della sua abilità nel catturare l’attenzione del pubblico.

Una vita segnata dalla malattia

Nonostante il successo, la vita di Teri Garr è stata segnata da sfide personali. Nel 2002, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla, una malattia che ha affrontato con coraggio e determinazione. La sua esperienza l’ha portata a diventare un’attivista per la sensibilizzazione sulla malattia, condividendo la sua storia per aiutare gli altri. Garr ha parlato apertamente delle difficoltà che ha affrontato, rendendo la sua lotta una parte integrante della sua eredità.

Un tributo da Hollywood e dai fan

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di tributi da parte di colleghi e fan. Mel Brooks, che l’ha diretta in Frankenstein Junior, ha espresso il suo dolore, ricordando il talento e l’umorismo di Garr. Anche Lisa Kudrow, che ha lavorato con lei in Friends, ha condiviso il suo affetto, definendola una grande influenza nella sua carriera. Questi tributi testimoniano l’impatto duraturo che Teri Garr ha avuto nel mondo dello spettacolo e nei cuori di chi l’ha conosciuta.