C’è chi pensa che per realizzare degli hairstyle particolari serva necessariamente avere una lunga chioma, è possibile invece realizzare delle bellissime acconciature anche con i capelli corti.

Capelli corti: le acconciature

E chi l’ha detto che per sfoggiare delle belle acconciature si debbano obbligatoriamente avere i capelli lunghi? Anche chi ha un taglio corto o medio-corto può osare e ottenere dei bellissimi risultati con poche mosse.

Innanzitutto, prima di decidere il tipo di acconciatura, è bene tenere conto del proprio tipo di capello. Con i capelli ricci, ad esempio si può giocare col volume e con le forme, i capelli lisci permettono di realizzare un numero infinito di diversi hairstyle.

Gli accessori giocano un ruolo chiave per realizzare acconciature comode, ma anche belle da vedere e particolari. Via libera quindi a fermagli, forcine, fasce, foulard e cerchietti. Sono fondamentali, sopratTutto per chi, stanco del taglio corto, desidera far allungare i capelli.

Ecco alcune semplici acconciature da portare tutti i giorni in svariate occasioni.

Treccia laterale

La treccia laterale è un evergreen. Il risultato per chi ha i capelli corti è bellissimo da vedere e in più, cosa non da poco, ci si impiega veramente pochissimo tempo per risultare in ordine. Per realizzarla non serve essere delle parrucchiere, ma basterà intrecciare i capelli portandoli verso la parte posteriore della testa. Per fissarla si può utilizzare un semplice elastico oppure optare per delle mollette colorate. Se si hanno i capelli mossi, per un effetto wow, prima di fare la treccia basterà realizzare delle semplici onde. Questo tipo di acconciatura è perfetto anche per le cerimonie.

Fascia e cerchietto

La fascia e il cerchietto sono accessori che andavano di gran moda negli anni Novanta. Negli ultimi tempi sono tornati in voga e moltissime beauty blogger ne sfoggiano svariati modelli. Per i capelli corti la fascia e il cerchietto sono perfetti, permettono infatti di impreziosire il taglio con un solo semplice gesto.

Mezzo raccolto

Per chi non ha grossa manualità nel realizzare acconciature particolari, soprattutto con i capelli corti, c’è il mezzo raccolto. C’è da aggiungere che probabilmente, avendo i capelli corti, non si riescono ad inserire tutti in una coda. Basta quindi portare indietro soltanto alcune ciocche di capelli anteriori e fissarle con fermagli, elastici o mollette. Un’altra idea molto trendy è quella di portare alcune ciocche sopra la testa e legarle molto strette con un elastico.

Foulard

Il foulard è il migliore amico di chi vuole apparire elegante e sofisticata. Si sposa benissimo con i capelli corti e medio-corti e da un tocco di particolarità al look. Sono svariate le modalità per usarlo: a mo’ di turbante, di cerchietto, intrecciato con i capelli o posizionato sia su testa che collo, ricordando gli anni Cinquanta.