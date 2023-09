Abiti corti: le novità e tendenze

I vestiti, che siano lunghi o corti, attirano tantissimo l’attenzione e sono un capo must have di ogni guardaroba femminile. Considerando anche le belle giornate di questi giorni, conviene approfittarne con abiti corti che facciano risaltare l’abbronzatura e le gambe. Vediamo insieme quali sono i vari modelli e le novità a riguardo.

Abiti corti

Sebbene i vestiti lunghi siano molto amati e piacciano particolarmente, per mostrare le gambe, magari abbronzate dell’estate, gli abiti corti sono la scelta ideale e migliore da adottare. Sono un capo che permette di sfoggiare le gambe lunghe e sono adatti per diversi periodi e occasioni.

Sicuramente sono considerati un must have, non solo della stagione estiva, ma anche del mese di settembre dal momento che aiutano a far risaltare l’abbronzatura grazie al gioco di colori e simmetrie che ogni modello propone. Uno stile che sicuramente aiuta a evidenziare la propria femminilità e sex appeal.

Al momento della scelta degli abiti corti bisogna sicuramente puntare ai modelli che rispecchiano maggiormente il proprio stile e la propria personalità. Si può optare sia per uno stile molto elegante o minimalista oppure dalle stampe audaci, sempre in base al proprio gusto.

Si consiglia di optare per un modello che sia in grado di valorizzare il proprio corpo e i propri punti di forza. Gli abiti a trapezio, per esempio, si indicano particolarmente per un uno stile un look retrò mentre le linee sartoriali sono maggiormente adatte per un outfit un po’ più sofisticato e ricercato.

Vestiti corti: trend

Per quanto riguarda i vestiti corti, le tendenze sicuramente puntano a uno stile maggiormente audace e intrigante sempre in linea con la propria femminilità in modo non solo da rispecchiarla, ma anche farla risaltare maggiormente. A tal proposito, sono diversi i vari tipi di tessuti utilizzati per realizzarli che spaziano tra colori e tagli per esprimere la propria personalità.

In questo caso, si spazia da modelli molto semplici ad altri che sono particolarmente aderenti dal taglio cut out in modo da evidenziare alcuni punti di forza. Sì opta anche per linee dai tagli romantici oppure abiti corti in stile sottoveste o micro tubini. I modelli con scolli rotondi oppure senza maniche, considerando anche il caldo di questi giorni, sicuramente sono un trend adatto.

Seguendo il grande successo che ha ottenuto il film Barbie, si opta anche per degli abiti corti dal taglio romantico con roufles realizzati in tessuto leggero come il cotone che scivolano sul corpo. Non mancano poi i modelli in sangallo che sono molto leggeri e freschi.

Un capo adatto per ogni occasione ed evento disponibile a bassi su Amazon dove si può approfittare di promozioni e prezzi al ribasso.

