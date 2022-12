La seconda stagione del survival game coreano è in arrivo su Netflix il 22 dicembre 2022: Alice in Borderland 2 sta tornando con i nuovi episodi. Arisu e Usagi dovranno fare fronte a nuove pericolose avventure con un solo e unico scopo: uscire dal gioco e tornare alla normalità.

Alice in Borderland 2: a che ora esce la seconda stagione e dove vederla?

Il catalogo di Netflix si arricchisce di un nuovo contenuto, pronto a coinvolgere il già numeroso pubblico fan della serie in stile Squid Game.

La seconda stagione di Alice in Borderland arriva su Netflix il 22 dicembre 2022 nelle prime ore della mattina, più precisamente verso le 9:00.

Coloro che stavano aspettando con ansia i nuovi episodi ora potranno finalmente sedersi davanti allo schermo e godersi la visione completa.

Gli iscritti a Netflix, quindi, avranno modo di vedere sia la prima stagione, sia la seconda. Si ricorda inoltre che per accedere al catalogo della piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento tra quelli presenti, il cui costo varierà in base al numero di schermi coinvolti e in base alla modalità di pagamento (mensile e/o annuale). Si ricorda infine che la piattaforma di Netflix offre anche una nuova possibilità, ossia l’abbonamento low-cost.

In questo caso il prezzo dell’abbonamento sarà minore ma a differenza degli altri comparirà la pubblicità (elemento considerato spesso di disturbo durante la visione di un contenuto).

Ad ogni modo Netflix cerca di andare incontro ai suoi utenti, offrendo loro la migliore soluzione al migliore prezzo in base alle esigenze di tutti e di tutte.

Di che cosa parla Alice in Borderland 2?

Shibuya è devastata e coperta di vegetazione; Arisu e Usagi hanno un obiettivo comune, scoprire tutti i segreti di Borderland per riuscire a tornare finalmente nel loro mondo e condurre una vita normale.

La seconda stagione accoglie quindi numerosi nuovi colpi di scena, segreti che vengono a galla, nuovi terribili giochi di sopravvivenza e tanto, tantissimo coraggio. Sulla falsa riga di Squid Game, Alice in Borderland si arricchisce di valori come la preziosità della vita e la forte lotta alla sopravvivenza. Piena di intrighi e di giochi sadici, la seconda stagione svelerà misteri e pericoli: riusciranno i due protagonisti a uscire dal gioco? Torneranno nel loro mondo?

Gli episodi di Alice in Borderland 2

La seconda stagione di Alice in Borderland conta un totale di 8 episodi, proprio come la prima. Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti.

Ancora non si conosce la sorte della serie-tv; a quanto pare aleggia l’interrogativo di un’eventuale terza stagione, ma non si ha alcuna certezza a riguardo. Per scoprire quale sarà il destino della serie thriller coreana, dunque, bisognerà attendere aggiornamenti da Netflix.

Per ora la piattaforma offre la possibilità di vedere le due incredibili stagioni di cui si compone. Se vi piace il genere e avete voglia di tuffarvi in un mondo intriso di adrenalina e paura, Alice in Borderland è sicuramente la scelta perfetta per voi.

Dalle 9 del mattino del 22 dicembre 2022 Alice in Borderland 2 aspetta solo di essere avviata: buona visione.