La seconda stagione della serie tv di Zerocalcare debutterà presto su Netflix. In realtà si tratta di una nuova avventura tutta da scoprire, dal titolo Questo mondo non mi renderà cattivo. Scopriamo insieme il cast.

Zerocalcare: il cast della seconda stagione della serie tv



I fan aspettavano il ritorno su Netflix di Zerocalcare da molto tempo. Il momento tanto atteso è finalmente più vicino e Questo mondo non mi renderà cattivo è pronta a debuttare sulla piattaforma di streaming e a conquistare i fan. Stiamo parlando di una serie tv prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con Bay Publishing, che riporterà sul piccolo schermo gli amatissimi personaggi che abbiamo conosciuto nella prima stagione e che moltissimi fan conoscono grazie ai fumetti. La seconda stagione della serie tv di Zerocalcare uscirà il 9 giugno 2023, su Netflix, con sei nuovi episodi tutti da scoprire, della durata di circa mezzora ciascuno. L’annuncio di questa nuova avventura è stato dato direttamente da Zerocalcare il 17 novembre 2022, ad un anno dal lancio di Strappare Lungo i Bordi. Anche in questo capitolo troveremo i protagonisti principali, ovvero Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, che è la coscienza di Zero, con l’inconfondibile voce di Valerio Mastandrea, ma ci sarà anche un nuovo personaggio da conoscere, che sarà centrale nella storia. L’ironia, il cinismo e lo stile unico di Zerocalcare sono pronti a tornare sul piccolo schermo e conquistare il pubblico. Per quanto riguarda i personaggi, Netflix ha annunciato che la serie includerà quelli iconici creati da Zerocalcare, come Zero, Secco, Sarah e l’Armadillo, come si vede anche dal trailer. Proprio come nel primo capitolo, questi personaggi saranno interpretati tutti da Zerocalcare, con il suo modo unico di raccontare le sue storie, mentre l’Armadillo avrà la voce di Valerio Mastandrea.

Zerocalcare – Questo mondo non mi renderà cattivo: le anticipazioni



Gli episodi che verranno resi disponibili a partire dal 9 giugno 2023 su Netflix, in realtà, sono completamente nuovi. È vero che rivedremo i personaggi principali del primo capitolo, ma Questo mondo non mi renderà cattivo non è propriamente la seconda stagione di Strappare Lungo i Bordi. Si tratta di un capitolo tutto nuovo, di una nuova avventura, staccata dalla stagione precedente. Netflix ha spiegato che il titolo rappresenta una specie di mantra personale che l’autore usa per riuscire a concentrarsi e ritrovare la forza di affrontare tutte le difficoltà che incontra sul suo cammino, senza andare a compromettere i suoi valori. Questi nuovi episodi saranno ancora una volta fedeli allo stile ormai inconfondibile dell’autore, che con il suo modo di parlare, di raccontare e di analizzare dettagli che sono passati per la mente delle persone almeno una volta, è riuscito a conquistare i lettori, e gli spettatori. Ci saranno racconti profondi, emozioni, dubbi e tanti colpi di scena. Zerocalcare guiderà ancora una volta i suoi spettatori nel suo mondo narrativo, affrontando le sfide di trovare il proprio posto nel mondo e nella società, continuando a mantenere la propria identità attraverso le avversità. L’appuntamento è su Netflix il 9 giugno 2023.