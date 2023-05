Xo Kitty è una nuova serie tv, lo spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo, pronta a debuttare su Netflix. Una serie tv che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico, grazie alla sua trama dedicata all’amore.

Xo Kitty: dove è stata girata la serie tv?



Xo Kitty è una nuova serie tv, lo spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo, pronta a debuttare su Netflix, il 18 maggio 2023. Ma dove è stata girata questa bellissima serie tv dedicato all’amore? La risposta è a Seoul, che sta diventando un luogo sempre più popolare per le riprese di film e serie tv internazionali. Xo Kitty è pronta per stupire il pubblico e mostrare dei paesaggi mozzafiato. Si tratta di una serie tv comica e romantica, per giovani adulti, formata da 10 episodi, concentrata sulle avventure di Kitty, la sorellina di Lara Jean, arrivata a Seoul per ricongiungersi con il suo fidanzato lontano. Si vede la N Seoul Tower, un luogo che simboleggia l’amore, perché ricco di migliaia di lucchetti posizionati dalle coppie. Xo Kitty è stato girato in Corea, in diverse località di Seoul, grazie al sostegno dei costi di produzione della Seoul Film Commission. Anna Cathcart, che ha recitato nel franchise, tornerà a interpretare il ruolo di Kitty nella nuova serie. Sarà affiancata da Choi Min-yeong, che interpreta il suo fidanzato, e dall’attrice Yunjin Kim, nota sia per il suo lavoro in k-drama che per le serie TV statunitensi, come Lost.

Seoul sempre più scelta come location di film e serie tv



Seoul è una città sempre più scelta come location di film e serie tv, soprattutto di k-drama. Ci sono dei luoghi davvero molto belli, in cui spesso vengono girate le scene di film e serie tv, come Gwanghwamun, Namsangol Hanok Village, Gwangjang Market, Hangang Park, Yeouido e COEX. Sono davvero tanti i film e le serie tv girate in Corea, più precisamente a Seoul, e il pubblico sembra apprezzare sempre di più i paesaggi e i panorami che vengono mostrati sul piccolo schermo. La Seoul Film Commission gestisce tre programmi di incentivi per progetti coreani stranieri e coprodotti a livello internazionale da girare a Seoul, nell’ambito della promozione della città a livello internazionale e del potenziamento dell’industria cinematografica locale. Diversi panorami scelti per gli episodi della serie tv Xo Kitty sono gli stessi già visti nella serie di film Tutte le volte che ho scritto ti amo, cosa che sarà sicuramente apprezzata dai fan. Seoul è un’ambientazione molto amata, soprattutto dagli appassionati dei k-drama, ed è sempre più scelta per le produzioni, grazie anche al lavoro della Seoul Film Commission. Xo Kitty uscirà il 18 maggio 2023, su Netflix. La piattaforma di streaming sta puntando molto sui k-drama e questa sarà anche una splendida sorpresa per tutti gli amanti dei film Tutte le volte che ho scritto ti amo. Una trama che si concentra sull’amore e sulle avventure semicomiche di questa meravigliosa protagonista.