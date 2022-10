Cominciano i Bootcamp di X Factor 2022, ma pare che la rock band di Fedez, gli Omini, si sia già assicurata i Live Show.

La band, infatti, è l’unica facente parte della squadra di Fedez e proprio per questo motivo pare avere diritto alla fase successiva del talent.

Gli Omini di Fedez passano direttamente ai Live Show

X Factor 2022 sta facendo il suo corso; superata la prima fase delle Audition, è arrivato il momento dei Bootcamp, la fase intermedia che sancisce una netta selezione di artisti e di esclusione di tanti altri.

“Devo fare uno swtich” – è quella la frase che fa letteralmente tremare i concorrenti e le concorrenti, arrivate su quel palco per aggiudicarsi l’ultimo step, ossia quello dei Live Show.

Alla fine dei Bootcamp le sedie occupate saranno sei, ma il loro destino muterà nel corso del penultimo step, quello delle Last Call, in cui tutti e tutte dovranno scontrarsi per guadagnare il tanto desiderato posto ai Live.

Tuttavia, nonostante queste regole, pare che la rock band gli Omini di Fedez si sia aggiudicata già un posto fisso ai live del talent show musicale. Il giovane trio di Torino, infatti, essendo l’unico gruppo rimasto nella squadra di Fedez, è sostanzialmente già sicuro di avere passato le selezioni.

In virtù del nuovo regolamento del programma, che obbliga i giudici a portare ai Live almeno una band, Julian, Zak e Mattia hanno dunque la certezza di essere tra i dodici protagonisti assoluti della nuova edizione di X Factor!

Gli Omini avevano già conquistato pubblico e giudici già alle Audition, dimostrando grinta, sicurezza e una profondissima passione per la musica. Anche nel caso dei Bootcamp, però, l’esibizione della rock band torinese è stata senza ombra di dubbio la più coinvolgente di tutte. Di bianco ancora vestiti, gli Omina si scatenano sul palco sulle note di My Generation dei The Who, sprigionando quella “voglia di spaccare” che si sono prefissati come obiettivo sin dall’inizio.

Nella storia di X Factor questa è la prima volta che un gruppo/concorrente passa direttamente dai Bootcamp ai Live, ma pare che l’edizione 2022 sia ricca di sorprese e colpi di scena!

Gli Omini, già per moltissime persone i vincitori di X Factor, calcheranno quel bramato palco ogni giovedì sera in prima serata su Sky e in streaming su NOW.

Fedez e la squadra di X Factor 2022

Oltre agli Omini, già proiettati ai Live, la squadra di Fedez volta alla fase delle Last Call vedrà: Filippo Ricchiardi (in arte Fil Ricchiardi), 21enne di Torino e abitante ora di Halifax in Canada, che si è esibito con il suo brano On the side; Marco Zanini, milanese di 20 anni, che ha portato per l’occasione una reinterpretazione di Iron Sky di Paolo Nutini; Wiem, 20enne di Desenzano del Garda di origine marocchine, ha incantato il pubblico con la sua versione di Eppure sentire di Elisa; Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), che ha portato sul palco un mash up di Bang Bang / O’ Sarracino e infine Linda Riverditi, che ha suonato un’emozionante versione di Rootless Tree di Damien Rice.

Non resta che vivere le emozioni che solo un talent show come X Factor può regalare: chi arriverà ai Live Show? Lo scopriremo solo vivendo!