Un nuovo capitolo per Wanda Nara

Wanda Nara, la celebre soubrette e imprenditrice argentina, continua a sorprendere il pubblico con le sue scelte di vita. Dopo la rottura con il rapper L-Gante, avvenuta ufficialmente per dedicarsi ai suoi figli e alla carriera, la 37enne sembra aver trovato un nuovo amore. Secondo le ultime indiscrezioni, Wanda starebbe frequentando un giocatore di polo di nome Carlos, un uomo riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, che vive nella lussuosa zona di Nordelta, in provincia di Buenos Aires.

Un amore discreto e lontano dai riflettori

La nuova relazione di Wanda Nara è stata rivelata dal giornalista argentino Angel de Brito, che ha confermato che i due si frequentano da circa due settimane. Carlos, descritto come un multimilionario con un aereo privato, ha un profilo molto più tranquillo rispetto ai precedenti fidanzati di Wanda. Questo potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per la showgirl, che ha recentemente affrontato una battaglia legale con l’ex marito Mauro Icardi, accusato di minacce e violenza di genere.

Un incontro fortuito e un desiderio di stabilità

Wanda avrebbe conosciuto Carlos durante una vacanza a Punta del Este, in Uruguay, grazie alla sorella Zaira Nara. La showgirl, dopo due matrimoni falliti e cinque figli, continua a credere nell’amore e nella possibilità di costruire una vita serena. La sua determinazione è evidente, soprattutto in un momento così difficile, in cui i suoi figli stanno affrontando le conseguenze della separazione dai genitori. La Nara sogna di stabilirsi a Nordelta, un desiderio che ha preso forma anche a causa della recente acquisizione di una villa da parte di Icardi nella stessa zona.

Le sfide familiari e il desiderio di normalità

Nonostante le nuove prospettive amorose, Wanda Nara deve affrontare anche le difficoltà legate alla sua famiglia. I suoi figli, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, stanno vivendo un momento di grande disagio a causa della separazione. Secondo fonti vicine, uno dei ragazzi avrebbe espresso il desiderio di avere una famiglia normale, evidenziando il peso emotivo della situazione. La Nara, pur cercando di ricostruire la propria vita, è consapevole delle sfide che la attendono e della necessità di garantire stabilità ai suoi bambini.