Vuoto di Luna, quali sono gli effetti sui segni zodiacali? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Vuoti di Luna e aspetti lunari: il calendario

Si dice vuoto di Luna quando il nostro satellite “si nasconde”, è come se attraversasse il cielo senza farsi notare e si perde quindi la sua guida per alcuni giorni. Si tratta di un momento astrologico sfavorevole poiché per un breve lasso di tempo il nostro satellite non si trova in nessuna Casa ed è inoltre privo di direzione. Nella tradizione ellenistica si parlava di vuoti di Luna esclusivamente quando la Luna non formava relazioni con nessuno degli altri pianeti per 30 gradi nel cielo, e ciò avveniva non di frequente, mentre ora si parla di vuoto di Luna ogni volta che il nostro satellite cambia segno, quindi ogni 2-3 giorni. Quello che è certo è che con il vuoto di Luna è meglio mettere in pausa tutte le attività più impegnative, proprio perché non è un momento per niente propizio. La Luna infatti non comunicando con nessun altro elemento del cielo fa sì che le nostre azioni difficilmente si concretizzino. Sono giornate nelle quali sia ha la mente annebbiata, non si è per nulla motivati e ogni cosa sembra difficile da fare. I vuoti di Luna sono quindi delle giornate sfavorevoli, vediamo adesso il calendario così che possiate segnarvi le date e evitare quindi di programmare cose troppo impegnative. Per questo 2023 il più grande vuoto di Luna è stato tra il 25 e il 28 ottobre, quando c’è stata l’Eclissi lunare in Toro. Questo è stato l’ultimo vuoto di Luna del 2023, secondo la tradizione ellenistica, dopo quello di marzo, giugno e inizio ottobre. Per il 2024 è previsto un solo vuoto di Luna, ovvero dal 24 al 27 febbraio. Il consiglio è segnarvi bene queste date sul vostro calendario!

Vuoti di Luna e aspetti lunari: gli effetti sui segno zodiacali

Quando ci sono i vuoti di Luna il consiglio è, come abbiamo appena visto, di evitare di fare cose troppo impegnative. Questi vuoti di Luna infatti non hanno effetti positivi sui segni zodiacali, per questo sarebbe meglio evitare di lanciare un nuovo progetto, firmare dei contratti e così via. Ma vediamo adesso insieme alcuni consigli utili per quando ci sono i vuoti di Luna:

Non forzate le cose: durante il vuoto di Luna è molto difficile riuscire a essere produttivi, per ciò se vedete che proprio non riuscite a fare qualcosa, prendetevi una pausa. Non cercate di farla per forza anche perché difficilmente ci riuscirete. Cercate quindi di posticipare tutto quello che potete senza lasciare troppo spazio alla frustrazione.

la parola d'ordine in queste giornate è il riposo. Quando c'è un vuoto di Luna cercate di fare le cose con calma prendendovi spesso dei momenti per rifiatare o per meditare. Vi aiuteranno a concludere al meglio la giornata.

: la parola d’ordine in queste giornate è il riposo. Quando c’è un vuoto di Luna cercate di fare le cose con calma prendendovi spesso dei momenti per rifiatare o per meditare. Vi aiuteranno a concludere al meglio la giornata. Seguite il flusso: è inutile arrabbiarsi durante queste giornate, cercate piuttosto di accettarle e di seguirne il flusso

